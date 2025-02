Furia de Schiavi contra Gago/Marchesín por la eliminación de Boca: "Responsabilidad de todos"

“La prueba más importante que tiene es mañana, va a ser la prueba de fuego porque va a tener que bancarse la Bombonera. Los jugadores también tienen que dar la cara, mañana tienen que pedir jugar todos. No existen dolores, tienen que jugar todos, el jugador tiene que demostrar que está preparado para jugar en Boca”, aseveró.

Por último, Schiavi habló sobre la situación que se generó por la salida de Agustín Marchesin y concluyó: “A mí personalmente no me gustó que Marchesin haya salido en un momento tan importante. Sin desmerecer a Brey, por más que haya atajado penales, yo como rival prefiero patearle un penal a Brey que a Marchesin. Si estaba pactado previamente está bien, pero si Marchesin fue a pedir el cambio me parece muy raro”.

FURIADESCHIAVICONTRAGAGOMARCHESINPORLAELIMINACIONDEBOCARESPONSABILIDADDETODOSFOTO3.jpg Rolando Schiavi se sumó a las críticas contra Fernando Gago y Agustín Marchesín tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores 2025.

Por penales, Boca quedó afuera de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima

Boca quedó eliminado en la noche de este último martes 25/02 de la Copa Libertadores tras caer como local en definición por penales 4 a 5 ante Alianza Lima de Perú, luego de imponerse por 2-1 en el tiempo regular, por la segunda fase del repechaje del torneo.

El arquero del conjunto peruano, Guillermo Viscarra, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó el disparo del delantero xeneize Alan Velasco.

Para el elenco argentino convirtieron Marcos Rojo, Williams Alarcón, Edinson Cavani y Milton Giménez.

En tanto, para los dirigidos por Néstor Gorosito anotaron Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira

Los primeros noventa minutos finalizaron con victoria de 2-1 para los de La Ribera, con un gol en contra a favor de Boca por parte de Miguel Trauco, a los 5’ del primer tiempo, y un tanto de Kevin Zenon de cabeza, a los 12’ del complemento.

Por su parte, el empate para los peruanos fue de la mano de Hernán Barcos, a los 19’ de la primera mitad.

Con esta eliminación, Boca no disputará ningún torneo continental en la temporada 2025 ya que recién a partir de la tercera fase del repechaje se aseguraban un puesto en la Copa Sudamericana.

Ahora, Boca tendrá un duro duelo ante Rosario Central, este viernes (28/02) por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025, mientras que Alianza Lima se medirá ante Deportes Iquique de Chile en la siguiente instancia del certamen internacional.

