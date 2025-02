Oscar Ruggeri liquidó a Gago, Rojo y Marchesín por la eliminación de Boca: "Nos hace mal"

Las críticas de Oscar Ruggeri contra Fernando Gago, Marcos Rojo y Agustín Marchesín

De ahí, Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo, no dudó en expresar su opinión al respecto: “¿Ahora qué decís? 'Vamos a estar atentos a la tarde que no gustó que sacaran al arquero'. ¡A mí tampoco! Increíble lo que pasó. Cuando a Gago le llegó la noticia de que debían cambiar al arquero, tenía que decirle: 'No, nene, atajá vos. Quedate parado. ¿No atajaste ninguno? Listo, no importa, no atajaste. Pero vos te quedás en el arco'”.