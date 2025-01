Oscar Ruggeri Vs Morena Beltrán por los gastos del viaje con Lucas Blondel

Ante las palabras de sus compañeros, Morena Beltrán no se guardó nada y respondió: “Uno el hotel, el otro almuerzo, el otro la cena. No hay que darlo por sentado, no está bien dar por sentado estas cosas”. De esta manera, dejó en claro que dividieron los gastos con el futbolista y agregó: “Hoy los jóvenes es así, mitad y mitad”. Además, cabe destacar que la propia periodista publicó en sus redes varias fotos junto a Blondel en la que escribió: “Igual pusimos miti miti”, en respuesta a lo que se habló sobre sus días fuera del país con su novio.