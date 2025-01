A pesar de Boca: el extraordinario control de Lucas Blondel en 10 meses inactivo

La lesión lo sentó fuera de la línea de cal de forma inesperada. Una baja sensible para el entrenador de aquel entonces, Diego Martínez. Luego de casi 10 meses, el ex Tigre vuelve a pisar las canchas y como titular, aunque con nuevo DT. Fernando Gago lo eligió para conformar una línea de 5 tentativa, y es lógico pensar que, dadas sus características, el entrenador lo tenga en consideración.

Lucas Blondel y su regreso en Boca: "Nunca perdí la cabeza"

En la previa del partido ante Juventude, el jugador habló sobre lo que fue su proceso de recuperación. Una etapa de resiliencia, paciencia y trabajo invisible; lejos de las luces.

image.png Blondel y su recuperación (Foto Boca Juniors)

"Fue largo, pero ya a disposición, con ganas de volver a sentir la adrenalina de jugar a la pelota, contento. Uno pasa por varios estados por tanto tiempo", señaló Blondel.

"Tener tanta gente al lado que te desea lo mejor y te ayuda, estoy muy agradecido y feliz, fueron muy importantes en este proceso. Todos me vieron muy tranquilo, en ningún momento perdí la cabeza, me sentía bien más allá que no podía hacer lo que me gusta, aproveché para hacer otras cosas, siempre con buena energía y siempre para adelante", confesó.

Sobre su titularidad, dijo: "Cuando uno siente la confianza del DT, te da ganas, lo estuvimos entrenando y ojalá salga bien hoy".

