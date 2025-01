Toti Pasman, cirujano de Boca: la opereta no para, ahora critica a Ander Herrera

Pasman juega al límite con Boca: ahora duda si Riestra será demasiado para Ander Herrera

Para Toti Pasman, conocido en la profesión por críticas despiadadas (Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso le cobraron una por una en el explosivo documental de Netflix sobre la vida del Fideo), lo del español al Xeneize es realmente cuestionable.

"Nunca, jamás en la historia, un jugador europeo triunfó en el fútbol argentino. Ese es el mayor desafío del vasco, de Ander Herrera. Herrera es el De Rossi de Riquelme", vaticinó el periodista sobre cómo le irá al volante en Boca, como quien frota la bola de cristal.

Ander-Herrera.jpeg Ander Herrera jugará en Boca

"A ver, es un jugador extraordinario, lo vimos brillar en el Bilbao de Bielsa, en el Manchester United, en el Paris Saint-Germain. Tiene un primer pase fantástico, justamente tipo Gago. Pero el tema es... a los 35 años, ¿está en condiciones el vasco de bancarse la presión de los pibes de Central Córdoba, de Riestra, que te comen el hígado? Te comen el hígado y no les importa para nada tu apellido", apuntó, no con un criterio periodístico sino más sensacionalista.

"¿Se acuerdan de la frase de Golapinto? ¿Lo tiraron a los leones? Ander, mirá que te están tirando a la jungla de la Bombonera. Yo veo un fenómeno un poco raro que es: jugadores de élite europea que no le da más la nafta para jugar en Europa y quieren venir a tener una jubilación de privilegio en la Argentina. No se equivoquen, muchachos. Acá no te regalan la guita. Acá hay que jugar, acá hay que bancarse las presiones y acá hay que ganar", cerró.

