Ángel Di María marcó la guerra entre Toti Pasman y Jorgelina Cardoso

Qué dijo Toti Pasman sobre el conflicto con la serie de Ángel Di María

Si bien aclaró que no irá ni contra Ángel Di María ni nadie de su familia, Pasman sí especificó que se está asesorando legalmente junto con Liberman. "Hablé con Martín. Y Martín también está molesto por el comercial. Y bueno, estamos asesorando. Y no a Ángel Di María, no a Jorgelina, pero a la plataforma y a la productora que hizo el comercial, personificaron sin nuestra autorización", señaló.

image.png Toti Pasman

"Lo único que me arrepiento de mi carrera es de haber hecho ese show, buscando rating. Y ya he pedido disculpas otras dos millones de veces, si del otro lado no te quieren aceptar las disculpas y lo que quieren es escracharte, humillarte. Y yo con esto ni me hago la víctima, ni el pobrecito, nada, porque yo también soy duro al aire ”, agregó.

“Si ella le hace feliz, ser así... Yo recién en la radio dije que aprenda un poquito de Scaloni, de Scaloni se dijeron cosas peores que de Di María. Y el tipo puso la otra mejilla y dijo, la verdad, chicos, ´yo hubiese dicho lo mismo si no tenía experiencia´. Me parece que aprovechó esta serie para ser una vendetta que, repito, no me gustó”, apuntó Toti Pasman, definitivamente molesto por la nueva serie de Ángel Di María.

