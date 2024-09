Toti Pasman confirmó qué hará judicialmente con Ángel Di María

Luego aclaró que el avance sería por el comercial y no por la serie en sí: "por el comercial, no por la serie. La serie están en todo su derecho de hacerla como quieren"

Si bien aseguró que no habrá instancia judicial contra Cardoso, si apuntó contra la pareja del Fideo en su descargo: "cuando ella dice a Tito (Toti) no me lo liberes, está diciendo que libere a los 45 millones de argentinos pero a mi no"

Comercial de la serie de Ángel Di María

El comercial al que hace referencia Toti Pasman es el de "Criticadores anónimos". Allí hay una ronda de personas que se están "rehabilitando" de las diferentes críticas que le hicieron a Ángel Di María.

Las referencias de periodistas deportivos en esa ronda, son justamente al mencionado Pasman y a Martín Liberman. Sobre el final del comercial, quien está encargada del grupo de "criticadores" se comunica con Jorgelina Cardoso y le pregunta a quien liberar del grupo.

La pareja del Fideo contesta claramente: "a la señora liberala" y cuando le preguntan por Tito (Toti Pasman), Cardoso de forma concisa contesta: "a Tito no"

