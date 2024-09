Netflix, Ángel Di María y su nueva serie: burlas a Toti Pasman y Martín Liberman

Entre los presentes, se puede ver que uno de ellos se llama Tito (aunque sus compañeros lo llaman Toti) y se parece físicamente a Pasman. También habla muy parecido. "La tenés adentro", le dice una de las chicas presente en la reunión, haciendo referencia a un collar que el protagonista tiene colgado dentro de la remera pero jugando con la histórica frase que le dijo una vez Diego Maradona al periodista.

Es fundamental llegar limpio de críticas a esta serie. Ángel Di María: Romper la pared ya está disponible. pic.twitter.com/lFDaxgeMlE — CheNetflix (@CheNetflix) September 12, 2024

Lo mismo ocurre con Liberman, quien no menciona su nombre pero es colorado y se asemeja en algunos modismos. "Hace 951 que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Pero la verdad es que me la mandó a guardar", dice.

El final del video, además, guarda una joya escondida: Jorgelina Cardoso, por teléfono, comanda toda la reunión del grupo de rehabilitación y es quien da el visto bueno para decidir quién está recuperado y quién no. Una perla creativa de Netflix.

