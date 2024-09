Toti Pasman celebra el fin de la 'Messidependencia' pero "podemos perder con Colombia"

El reconocido periodista indicó que el entrenador del bicampeón de América construyó un equipo con jugadores bastante representativos. “Ojo eh, sé que podemos perder el martes con Colombia, un partido chivo que para ellos es la final del mundo y para nosotros es un partido más. Pero no me va a cambiar lo que estoy diciendo hoy: ya esta Selección no es más. Messidependiente”, cerró.

Argentina dio un show y goleó 3-0 a Chile en El Monumental

Argentina jugó en un gran nivel y le ganó 3-0 a Chile, en un partido correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

De esta manera, el seleccionado argentino continúa con su buen andar en estas Eliminatorias Sudamericanas, donde lidera 18 puntos sobre 21 posibles. Por su parte, Chile ocupa la novena posición con solo cinco puntos.

El próximo encuentro de la “Albiceleste” será la visita al subcampeón de América, Colombia, el próximo martes (10/09), a las 17:30 horas.

