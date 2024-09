'Quico' Máximiliano Levy: El barrabrava amigo de Claudio Tapia

Es gravísimo el relato de Fassi:

Después del polémico gol de Brian Aguirre, Fassi bajó a la zona de vestuarios y habló sobre los fallos arbitrales: “Merlos empezó a gritar y dijo ‘si querés hablar te invito para que vengas’. Yo le dije que sí, con todo gusto. (...) Se arma toda una discusión alrededor de el área que da a la puerta de los camarines del árbitro y escaleras en las que veníamos nosotros, se mete a su camarín, él quería agredirme, pero lo frenaron sus asistentes. (...) Se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pega una patada al vicepresidente Gustavo Gatti, la verdad que es inexplicable. En mi vida en el fútbol he visto una situación de esta. Después del polémico gol de Brian Aguirre, Fassi bajó a la zona de vestuarios y habló sobre los fallos arbitrales: “Merlos empezó a gritar y dijo ‘si querés hablar te invito para que vengas’. Yo le dije que sí, con todo gusto. (...) Se arma toda una discusión alrededor de el área que da a la puerta de los camarines del árbitro y escaleras en las que veníamos nosotros, se mete a su camarín, él quería agredirme, pero lo frenaron sus asistentes. (...) Se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pega una patada al vicepresidente Gustavo Gatti, la verdad que es inexplicable. En mi vida en el fútbol he visto una situación de esta.

Sin embargo, Maximiliano Levy escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Soldado de Merlos de acá hasta el fin”.

Andrés Merlos es árbitro internacional de fútbol argentino, mecánico de la Fuerza Aérea Argentina, que inició su carrera de referí en la Asociación Tandilense de Árbitros.

En AFA, su debut fue en 2013, dirigiendo el partido entre Atlético de Rafaela (0) y Estudiantes de La Plata (2). Hasta 2019 estuvo adherido al SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, creación de Guillermo Marconi contra la AAA o Asociación Argentina de Árbitros).

Antecedente

En noviembre de 2014, luego de su arbitraje en el encuentro entre Lanús y Arsenal de Sarandí, Andrés Merlos fue suspendido por tiempo indeterminado por AFA, consecuencia del escándalo en el que perjudicó claramente a Arsenal.

Dirigiendo en la Liga de Pehuajó, Merlos dijo días después a la Radio del Sol local: "Un partido malo o muy bueno no hace a un árbitro. No creo que condicione mi futuro. Voy a seguir teniendo partidos muy buenos y me voy a seguir equivocando".

Obviamente que una pregunta es para qué existe el VAR si no es para impedir o limitar los errores arbitrales.

Una observación: Merlos ya sabía que regresaba a la 1ra. División, lo habían quitado de circulación para 'enfriar el ambiente'. Con seguridad ahora podría suceder algo parecido, a menos que prospere la prometida denuncia penal de Fassi, que tiene a su favor quedar radicada en Córdoba.

Vocero de AFA

La web Doble Amarilla funciona algo así como vocero ad-hoc de AFA. Esto no desmerece la labor de Pablo Jiménez, su fundador, sino que es un objetivo análisis de la línea editorial del medio periodístico.

De inmediato, Doble Amarilla decidió buscar un justificativo a la acción de Merlos:

"(...) Según pudo saber Doble Amarilla, el titular del club albiazul insultó e increpó al cuerpo de árbitros encabezado por Andrés Merlos y debió ser separado por la policía para que el altercado no pase a mayores.

Por otro lado, este sitio también pudo saber que Fassi ingresó al vestuario de Merlos acompañado por dos custodios armados, quienes les mostraron sus armas a los árbitros.

Luego de esa situación, hubo gritos e insultos de todo tipo en el vestuario, por lo que tuvo que intervenir la policía. (...)".

Si la versión de Doble Amarilla fuese cierta, Fassi debería despedir ya mismo a sus custodios: ¿cómo es que si están para intervenir no lo hicieron?

'Quico' Levy

¿Y quién es 'Quico' Levy, enojado con 'Jirafales' Fassi.

Es un ex integrante de 'La 12', la 'barrabrava' de Boca Juniors, que logró convertirse en el presidente de Almirante Brown, club de La Matanza (PBA), institución cuyo voto en AFA es igual al de Boca Juniors, en el sistema impuesto por Julio Humberto Grondona para permanecer con el apoyo de los clubes chicos.

Vinculado a la gastronomía y otras actividades, estableció, junto a Alberto Crócamo ('el Gordo Beto'), un vínculo con Maximiliano Mazzaro, que le permitió escalar en La 12.

En la investigación por asociación ilícita a la 'barrabrava' de Boca del juez Manuel De Campos, Levy era el nexo entre 2 financieras y 1 empresa de transporte, todas con vínculos con La 12. Luego, la Cámara del Crimen anuló la investigación de De Campos.

Antes, De Campos dispuso 88 días de prisión para Levy por encubrimiento de Maximiliano Mazzaro en la causa por el crimen de un vecino del cuñado de Mauro Martín. Para la Justicia, Levy le había dado protección al jefe de la 'barrabrava' cuando estaba prófugo.

Dicen que Levy estuvo disconforme con la actuación de Mazzaro para con él, leyendas urbanas especulan sobre cuál fue su resarcimiento pero lo cierto es que regresó al inicio, el club apodado 'La Fragata'.

Su conexión en AFA la cuenta TyC Sports:

"(...) Levy hizo una carrera meteórica gracias a su estupenda relación con Claudio Chiqui Tapia. Así primero consiguió consagrarse como presidente de la mesa directiva de la categoría y después fue elegido como prosecretario ejecutivo de la AFA en las elecciones que ratificaron a Tapia para otro mandato hasta 2025. Hay quienes dicen que a ese usufructo personal también se añadieron cosas favorables al club, como ciertos arbitrajes en partidos clave que beneficiaron a Almirante, algo que sucede habitualmente en el fútbol del Ascenso con equipos que están cerca del poder. (...)".

Suficiente.

levy_w862.webp Escenas de la vida de Maximiliano Levy: Gianni Infantino, Lionel Messi, Claudio Tapia, Sergio Massa....

