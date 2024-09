Andrés Merlos se defiende: Andrés Fassi la comenzó (respaldo de Árbitros Argentinos)

"Vinieron al vestuario y ahí me mostraron la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante. Empecé a gritar: ´¡Tiene un arma, tiene un arma!´. Después se van y yo salgo diciendo al jefe del operativo que tenía un arma, que habían venido armados a mi vestuario", agregó.

"Lo único que faltaba es que uno de los custodios de este hombre apriete el gatillo. En el campo de juego no pasó absolutamente nada, el Cacique (Medina) y los jugadores entendieron que fue una jugada muy fina. Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA. Es un hecho muy lamentable, triste. Sinceramente, doloroso para el fútbol que ocurran este tipo de cosas. No hay explicación a lo que hace este hombre, se nota que tiene una impunidad", dijo Andrés Merlos.

"Es la segunda vez que lo voy a denunciar. Se tiene que terminar porque va a pasar algo, eso es lo que yo sentí, que peligraba mi vida", añadió.

El comunicado de Árbitros Argentinos en respaldo de Andrés Merlos

image.png

La Asociación de Árbitros Argentinos, a cargo de Federico Beligoy, tomó cartas en el asunto y defendió al colegiado. Este domingo por la tarde, luego de las declaraciones de Merlos, sacó un comunicado contundente.

"La Asociación Argentina de Árbitros REPUDIA y RECHAZA enérgicamente los hechos acontecidos en el día de ayer en el marco del encuentro entre el Club Atlético Boca Juniors y su par Talleres de Cba., sucedidos en la zona mixta de vestuarios presuntamente con allegados al club TALLERES DE CBA", dice la misiva.

"Nos solidarizamos con nuestros afiliados Diego Bonfa, Pablo Gualtieri, Felipe Viola y el compañero Andrés Merlos y nos encontramos trabajando con nuestro cuerpo de asesores legales y a entera disposición de las autoridades competentes, para esclarecer los hechos acontecidos y llegar a la verdad de los mismos a fin de que se toman las acciones correspondientes ante hechos de esta gravedad por la repudiable situación de violencia acontecida", añade.

El avance judicial del conflicto entre Andrés Merlos vs. Andrés Fassi

Tanto Merlos como Fassi coinciden en algo: ambos llevarán el incidente a instancias judiciales. En el caso de que la Justicia falle a favor del presidente de la T, las penas para el árbitro podrían ir de 3 meses a 5 años de expulsión o suspensión.

Si, por el contrario, falla a favor de Merlos, al dirigente le caería una sentencia fuerte ya que tiene antecedentes a partir de la denuncia de Merlos en 2014, por la cual Fassi fue sancionado.

