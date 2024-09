La durísima declaración de la esteticista de Fabiola Yañez: "Lloraba todo el tiempo"

Por otro lado, también contó que la ex primera dama vivía angustiada y triste buena parte de sus días. "Se sentía presa y lloraba todo el tiempo", declaró.

Asimismo, la esteticista le contó a la Justicia que ella sabía de las presuntas infidelidades de Alberto hacia Fabiola, ya que la propia ex primera dama le contaba cuando se encontraban para hacerle algún tratamiento estético.

En concreto, Fabiola Yañez le contó sobre los videos e imágenes que había encontrado en el celular que perteneció al ex presidente y que se lo había dejado a su hijo Francisco. La esteticista en ese momento, dijo que "no podía creer que hubiera videos y fotos de mujeres desnudas en el celular del hijo".

Cabe destacar que Yañez y Aguirre se conocen hace casi 10 años, desde el 2016. La esteticista la atendió primero en Puerto Madero y luego en la Quinta de Olivos.

Qué tratamientos le hizo la esteticista

En una entrevista con Infobae, la esteticista contó cuáles fueron los tratamientos que le hizo a la ex primera dama:

"Los tratamientos que le hice no son nada invasivos. Son tratamientos que no son invasivos. Yo no lo tengo permitido porque no soy médica para hacerle ni bótox ni ácido hialurónico. Todo eso, vos sabés muy bien, lo hace un cirujano o una dermatóloga. Pero en mi caso, ni siquiera aplico eso", detalló en una entrevista que le dio al periodista Marcos Shaw.

Y agregó: "Yo soy cosmiatra. Siempre tratamientos, peeling. Pero igualmente, en la época de eso (la supuesta violencia), yo no le hice un tratamiento. No se le podía hacer ni siquiera un peeling porque ella estaba empezando con todo lo del tratamiento para quedar embarazada. Por la fecha era imposible que ella se pudiera hacer algún tratamiento que le dejara algo, un hematoma por ejemplo, porque ella estaba en pleno tratamiento. Es más, ya lo habíamos hablado anteriormente: no podía usar ácido ni nada que le pudiera hacer mal, y nada que no fuera apto para embarazadas".