Viviana Canosa regresa a la radio entre versiones de 'affaire' con Alberto Fernández

Próximamente se dará a conocer el nombre que llevará el ciclo (uno de los posibles es Viviana 630) y el equipo que acompañará a Canosa, por ahora se sabe que serán sólo tres las personas que se sentarán junto a ella en la mesa.

Por otro lado, y en lo que respecta a su presunto affaire con el ex Presidente, la versión volvió a tomar fuerza el pasado sábado en la mesa de Legrand, donde el tópico sobre las infidelidades de Fernández se debatió.

En este contexto, Mercedes Ninci lanzó: "Fabiola era consciente de todas estas mujeres, ella sabía. Pero a la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra. No sé si hubo una relación, pero sí le tenía unos celos tremendos a Viviana Canosa. No sé si Viviana Canosa tuvo o no una relación con Alberto. Supongo que no".

Sin embargo, la conductora la interrumpió y lanzó: "Yo supongo que sí".

"A mí me cuentan que en 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a presidente, ella iba y lo entrevistaba en varios lugares, y Fabiola se ponía muy nerviosa porque Canosa es muy linda y no le gustaba que le hiciera una nota", prosiguió Ninci.

"Es muy bonita. A través del aire daba la sensación de que tenía algo que ver con él, que tenían un romance", cerró Legrand.

Ángel de Brito destapó el rumor que vincula a Viviana Canosa con Alberto Fernández

Ángel de Brito tiene siempre información fresca acerca de todo lo que pasa en la farándula. Al parecer, esta vez también se metió en el medio de los rumores que vinculan a Viviana Canosa con el expresidente Alberto Fernández. ¿Qué dijo al respecto?

Fue en 2019, en plena campaña, cuando se desataron los rumores entre Canosa y Alberto Fernández. A mediados de agosto, el periodista de espectáculos respondió a una pregunta que le hicieron en Instagram sobre este tema. Todos quedaron en shock.

"Nunca le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora", fue la respuesta del conductor de LAM. La realidad es que Viviana no se metería actualmente en ese terreno con todo lo que pasó con el expresidente.

Lo cierto es que Fernández y Canosa tenían un buen vínculo, pero jamás hablaron sobre si ocurrió o no algo entre ambos.

