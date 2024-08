Alberto Fernández había ascendido a su ex esposa en AFIP y Milei se lo sacó

Según informó Clarín, en la disposición número DI-2024-500-E-AFIP-SDGRHH, la AFIP ordenó en su artículo número uno dar por finalizadas y asignadas las funciones de 22 personas, entre ellas la “Abogada Marcela Alejandra Luchetti” en “el carácter y en la Unidad de estructura” que en su caso se indica.

De esta manera, Luchetti cesó en su cargo como Jefa de Departamento Auditoría, Administración y Relaciones Humanas en el Departamento de Coordinación de la Gestión Económica Financiera (DISAFC). No obstante, la ex esposa de Fernández no fue desvinculada del organismo y seguirá prestando funciones dentro de una subsecretaria con un sueldo de 5.000.000 de pesos mensuales.

La relación Luchetti con el expresidente comenzó aproximadamente en 1985 y culminó en 2005, donde tomaron la decisión de separarse, dos años después de que Fernández asumiera como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Juntos tuvieron a su primer hijo, Estanislao López quien luego de la ruptura eligió vivir con su mamá.