Mastercard anuncia cambios en el uso de sus tarjetas: Cómo impacta en los usuarios

Mastercard planea tokenizar todas las transacciones

El cambio hacia la tecnología de tokens no es un desarrollo aislado. Mastercard y su competidor Visa Inc. introdujeron por primera vez esta tecnología en respuesta a los ataques cibernéticos que comprometieron la seguridad de importantes minoristas, como Target Corp. y Best Buy Co. La brecha de seguridad expuso millones de datos de tarjetas de crédito, lo que llevó a una mayor demanda de métodos de protección más sólidos.