Viviana Canosa, polémica sobre su salida de El Observador

"Estaba todo apalabrado desde hace tres meses que el año que viene que yo iba a hacer en El Observador de Buenos Aires de 10:00 a 13:00", introdujo Canosa.

Acto seguido, la presentadora explicó que su solicitud para un cambio de horario se debió al desgaste que sentía por seis años trabajando durante la noche, además de hacer radio por la tarde.

Fue entonces que destapó cuál fue la charla que tuvo con su ex colega del canal del diario La Nación, la cual terminó impulsando su salida:

Unos días antes del debut de la radio Majul me llama y me dice que va a ser imposible cambiar mi horario de 10:00 a 13:00, que no se podía. Entonces que era mi horario o nada, yo dije: 'Bueno, nada'. Yo juego fuerte, porque lo necesitaba y me lo había prometido de palabra. Yo confié en la palabra de Luis, no me cumplió Unos días antes del debut de la radio Majul me llama y me dice que va a ser imposible cambiar mi horario de 10:00 a 13:00, que no se podía. Entonces que era mi horario o nada, yo dije: 'Bueno, nada'. Yo juego fuerte, porque lo necesitaba y me lo había prometido de palabra. Yo confié en la palabra de Luis, no me cumplió

Por otro lado, Canosa aclaró que tenía "la mejor relación" tanto con El Observador como con Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, los dueños del medio de origen uruguayo, y adelantó que volverá a trabajar con ellos.

Pero eso no fue todo lo que Canosa tenía para decir sobre Majul.

Le digo a Majul 'A Punta del Este voy a trabajar' y me dijo 'No, tampoco'. Rarísimo Le digo a Majul 'A Punta del Este voy a trabajar' y me dijo 'No, tampoco'. Rarísimo

"Quería aclarar lo de El Observador porque si no quedaba que me fui, que no me fui. No, yo no me fui. Me hubiera encantando trabajar en enero acá en ese estudio", concluyó Canosa.

La conductora también renunció a su ciclo en LN+, presuntamente por cuestiones relacionadas con que tampoco le habrían otorgado el cambio de horario que había pedido. De este modo, Canosa manifestó que en 2024 considera dedicarse a los negocios, aunque cabe la posibilidad de que alguna propuesta sea de su interés.

