Santiago Cúneo + Jésica Cirio: Igual que en 2010

"Si vos bajás el costo de la energía, bajás el costo de todos los productos en la cadena final. Y esto aparte genera que si vos bajas impuestos en la carga de combustibles, los recuperás multiplicados en el final de la cadena", afirmó Cúneo en aquella oportunidad.

Informe CEBRA en Impacto 9

Ahora bien, catorce años después la historia se repite y Cúneo vuelve a ser contactado por los medios para que se expida por el aumento de combustibles.

"He vuelto a mi viejo amor", introdujo el ex candidato a Presidente, y continuó: "Hace algunos años, no tantos, fui presidente de la Cámara de Estacioneros Blancos de la República Argentina (CEBRA) y venir a una estación de servicio es como mi casa. Lo que uno lamenta son las condiciones por las que estamos volviendo y el motivo por el que estamos volviendo".

Fue en este momento cuando recordó la nota con Cirio para el ciclo de El Nueve en el año 2010. "La Argentina entró en una crisis obvia que tiene que ver con la locura permanente de estos ciclos de destrucción que pasan con la ola electoral de turno", manifestó Cúneo.

En materia de combustibles hay algo que hoy se da y la gente está haciendo colas y puteando en arameo porque, obviamente, le pusieron el litro de combustible a un dólar. Y la excusa del sector del neoliberalismo salvaje y criminal es que es el precio internacional (...) Yo les tengo malas noticias, el promedio ni siquiera es de un dólar, es de un dólar y medio

COMBUSTIBLES

Y agregó: "La mentira liberal choca contra YPF, contra Vaca Muerta, contra Salta, contra las reservas de Chubut. La Argentina es un país que, si bien no es petrolero, tiene petróleo, y podría tranquilamente, de pozo, hasta destilación y estación de servicio, tener un precio costeado de un barril en pesos".

La hiperestanflación a partir de hoy es una realidad. Porque cuando vos subís a un dólar el litro de combustible, y lo van a seguir subiendo porque esto va a un dólar y medio de un dólar que va a seguir devaluando de acá a un par de meses. Eso frena la economía La hiperestanflación a partir de hoy es una realidad. Porque cuando vos subís a un dólar el litro de combustible, y lo van a seguir subiendo porque esto va a un dólar y medio de un dólar que va a seguir devaluando de acá a un par de meses. Eso frena la economía

Además, sostuvo que el país precisa de más destilerías con el fin de evitar exportar el petróleo crudo, dado que según Cúneo, esto implicaría renunciar "a dólares y trabajo, porque el que produce la refinación del combustible se queda con el valor agregado".

"El aumento de combustible no es una variable que había que ajustar. Es un acto criminal contra la patria de los argentinos", concluyó el empresario al finalizar su entrevista con la señal ultra opositora.

