Mark Wahlberg salvará la Copa del Mundo con una actriz argentina en su nuevo film

Eva De Dominici forma parte del elenco de "Balls Up", la próxima película de Mark Wahlberg donde el actor tendrá que salvar la Copa del Mundo de Argentina. Ella lleva haciendo pie en Hollywood hace tiempo, especialmente tras el éxito de "The Cleaning Lady".

No sería la primera producción angloparlante para De Dominici, ya que la actriz y modelo (oriunda de Avellaneda y cuñada de Penélope Cruz) lleva metida en las pantallas estadounidenses hace tiempo, demostrando su amplio dominio del inglés. Tuvo una participación especial en un episodio de Hawaii Five-0 y un papel recurrente en la remake estadounidense de la serie argentina La chica que limpia (The Cleaning Lady en inglés). Además, también trabajó en The Soviet Sleep Experiment en 2019 y en Invasión cósmica en 2021.