Flavio Azzaro y un pedido a "La 12" que hizo explotar a los de River

Reacción de hinchas de River y descargo de Azzaro

La repercusión no tardó en llegar a las redes sociales. YouTube y X se hicieron eco de esta situación en el programa de Flavio Azzaro.

Primero que nada, el canal "Fútbol y Menudencias" de YouTube publicó un video en donde hay un informe de lo acontecido en El Loco y el Cuerdo.

Luego la situación comenzó a hacerse eco en X. Muchos hinchas de River estuvieron visiblemente molestos con la situación y en algunos casos hasta le pidieron a la Comisión Directiva que tome cartas en el asunto para con Flavio Azzaro.

Mucho de lo que molestó, fue el pedido de Azzaro a un barra como Aravena, que estuvo implicado en el asesinato de dos hinchas del Millonario: Walter Vallejos y Ángel Delgado.

Viendo toda la repercusión, Azzaro decidió hacer un descargo en X en donde acusa a los que se quejan de no entender el programa y dice que no pediría nunca en serio algo así: "IMBÉCILES, cómo van a tomar en serio un juego que hacemos todo el tiempo en El Loco y El Cuerdo con la barra de Boca!!! Tontos, sin calle. Mirá si voy a decir en serio que Boca no puede permitir que se juegue la final en River. No entienden la onda del programa, no entienden la vida!!!!"

