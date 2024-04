David Beckham denunció por estafa a su ex amigo Mark Wahlberg

El contrato aseguraba que el inglés llegaría a recibir 10 millones de dólares, aunque según denunció, nunca le llegaron, según informó Us Weekly. La relación entre Beckham y Wahlberg no tuvo un buen comienzo.

Cuando Beckham y su familia se mudaron a Los Ángeles, el actor había lanzado un filoso comentario asegurando que "trajeron a los paparazzi con ellos", poniendo fin a la paz y tranquilidad del barrio.

Aunque después, reculó y aseguró: "Lo conocí a él y a algunos de sus hijos y parece un buen tipo... Quería asegurarme de que no se había tomado ese comentario como algo personal".

Años más tarde, ambos comenzaron a entablar negocios y terminaron siendo amigos. Pero en abril de 2024, Us Weekly confirmó que la empresa DB Ventures (de Beckham) presentó una demanda contra F45, alegando que la empresa le debe al menos US$10.000.0000.

"He sido un fanático de la franquicia F45 y del modelo de entrenamiento desde que mi amigo Mark Wahlberg me lo presentó", aseguró Beckham años atrás 2021. Incluso, compartieron juntos un viaje a Canadá: " Unos días fantásticos en Muskoka con familiares y amigos", había posteado en ese entonces Beckham, antes de llevar a juicio a su ex amigo.

Embed - David Beckham on Instagram: "Great few days in Muskoka with family and friends wow what a place and yes we laughed a lot & drank a little @markwahlberg @jamiejsalter @tie_domi THE BEST"