Papelón de Gerard Piqué: Incomodó a María Becerra y se burló de Bolivia

A lo que Ibai Llanos lo cruzó tajante: "Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.

“A veces lo soy, y lo soy queriendo, pero no en este caso justamente no lo fui ni lo quise ser. Sabía que María tenía una gira en España y pensé que iba a decir los conciertos de Santander, Madrid... Pero dijo ‘Bolivia’ y yo le respondí ‘joder, ¿Bolivia’?”, se justificó Piqué.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PorcinosFC/status/1782738062423785631&partner=&hide_thread=false Amigos de Bolivia... ¿esto os parece normal?



Que Gerard Piqué no os falte más el respeto. Ibai y Porcinos estamos con vosotros pic.twitter.com/G44aBCB5Pz — Porcinos FC (@PorcinosFC) April 23, 2024

