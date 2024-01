Guillermo Francella lanzó bombazo sobre El Encargado

El Encargado | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Star+ | Guillermo Francella

Spoiler alert..

Para quienes no vieron todavía la segunda temporada, esta se encuentra en Star+ (junto con la primera) o también puede verse de forma gratuita ingresando a la web de Pelis Plus (https://www.pelisplushd.to/serie/el-encargado). Son 7 capítulos de media hora de duración aproximadamente.

Eliseo no pierde su objetivo de controlar el edificio y se alía con su enemigo número 1, Matías Zambrano (Puma Goity), contra una nueva inquilina que se ve dispuesta a hacer todo para sacarlo del edificio. Ella es Lucila Morris (María Abadi).

image.png La nueva "enemiga" de Guillermo Francella.

El final de la segunda temporada culmina con una interpelación de Eliseo a los televidentes que exprime al máximo el papel que cautivó a los espectadores desde la temporada 1. Con el humor característico de Francella que logra traspasar la pantalla.

Se espera que la tercera temporada de El Encargado llegue a principios de este año (2024). Según contó el protagonista, fueron más de 11 horas diarias grabando: "Hacer series te lleva puesto. A veces, hablo solo por la calle con la ropa de portero".

“Siempre prensé que El encargado hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional ”, cerró Francella.

