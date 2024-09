Fin a las tasas en los servicios y los intendentes plantean inconstitucionalidad

La norma indica que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.

Y concluye que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.

Y finaliza: “deviene necesario establecer, con base en las previsiones del Artículo 43, inciso a) de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, mecanismos que permitan al consumidor contar con la mayor información en forma clara respecto de los servicios contratados y a ser abonados”.

La reacción de los intendentes

Tras el anuncio de ayer de Caputo, el constitucionalista Antonio María Hernández, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y asesor de la Federación Argentina de Municipios, había alertado que la decisión era “groseramente inconstitucional”. “El artículo 123 de la Constitución consagra la autonomía en cinco aspectos: uno es el financiero, lo que significa la posibilidad de percibir tasas y contribuciones o lo que técnicamente se denominan impuestos –precisa Hernández–. Por eso la afirmación del ministro implica lisa y llanamente desconocer la Constitución en ese artículo y concordantes”, argumentó en declaraciones que reprodujo el diario La Nación.

“El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios, ¡No lo van a lograr!”, dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoz y agregó que “La decisión anunciada por Luis Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito”.

Importante!



LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.



Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

“Las tasas que se cobran en las boletas están por convenio desde hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas, como podemos ver en las imágenes”, justificó.

En tanto, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, se quejó así: “Si sos coherente deberías dejar de cobrar y retener -compulsivamente- el IVA, Ganancias y todos los impuestos que cobra el Estado nacional. Hacé que los pague el que quiera, sin retenciones obligatorias. Te haces el libertario con la ajena”.

“La Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. No hay caso... la inflación sigue dando 4... y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población. No son los municipios... es el ajuste contra trabajadores y jubilados”, acotó Julio Zamora, intendente de Tigre.

