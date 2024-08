Federico Beligoy lo logró: Árbitros con miedo de cobrar vs Barracas Central

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/plisotto/status/1824637861120839924&partner=&hide_thread=false Este PENALAZO de Goñi en favor de #Platense fue ignorado por el árbitro Sebastián Zunino y ninguneado por el #VAR.

Pero hay más: estuve en la cancha y absolutamente TODAS las divididas las cobró para #Barracas.

Zunino fue cómplice de otra #VARguenzapic.twitter.com/1MtR6D7f8G — Pablo Lisotto (@plisotto) August 17, 2024

Yamil Possi, juez de VAR, omitió lo que todos vieron y no llamó a Zunino para que revise la jugada. Por supuesto, siendo Barracas Central el "beneficiado", esta situación levanta todo tipo de suspicacias. Hoy Matias Tapia, hijo del Chiqui, es el presidente del "Guapo".

El precedente Andrés Merlos: ¿Federico Beligoy y Chiqui Tapia imponen miedo?

El lunes 29 de julio, Barracas Central y Atlético Tucumán se enfrentaron por la fecha número 8 de la Liga Profesional. El juez principal del encuentro fue Andrés Merlos mientras que en el VAR, estuvo Lucas Novelli.

En el primer minuto de dicho partido, hubo un agarrón sobre el jugador Juan Infante del conjunto tucumano y Merlos no dudó en cobrar penal. Novelli desde el VAR habría llamado al juez principal para que revise la jugada y el árbitro de campo desobedeció el llamado y cobró tiro desde los doce pasos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/oscarluisblanc3/status/1817987527011352746&partner=&hide_thread=false MUY BIEN MERLOS .Sancionó como penal esta sujeción de VELURTAS a INFANTE a los 40 " de juego. Y MAGNIFICO al mantenerse en su fallo cuando el VAR NOVELLI lo llamó a revisar bajo el pretexto que no tenía la fuerza suficiente .Reafirmó lo que vio en campo . pic.twitter.com/a42MEleXJA — dr.oscar luis blanco (@oscarluisblanc3) July 29, 2024

Lo curioso, es lo que sucedió en las fechas posteriores a este encuentro. Andrés Merlos no fue designado para ningún partido en las fechas 9 y 10. ¿Qué pasó con Lucas Novelli? Primero fue designado como juez VAR para Talleres vs Instituto (fecha 9) y luego, para esa misma función en Rosario Central vs Newell´s (fecha 10). Es muy difícil no caer en la suspicacia de que "quien hizo bien la tarea" fue designado en dos clásicos y quien "la hizo mal" directamente fue parado por dos jornadas.

Declaraciones ex Barracas Central

Es importante tener declaraciones desde quienes son o supieron ser protagonistas. Ramón "Wanchope" Ábila jugó en Barracas y declaró lo siguiente en el programa de Vorterix "Paren La Mano" respecto a su paso por el Guapo:

"Lo que dice la gente es un mito. No me tiraron un centro, no hice un gol, no me cobraron ni un penal. No es que salí goleador del torneo. ¿Por que se habla tanto? Porque es la casa del comisario. Yo juro por mis hijos y es lo que le cuento a todo el mundo: nunca vi nada raro. Yo les decía a los pibes: ‘¿y en qué momento viene el centro? Quiero hacer un gol, cuando viene el centro?’ No me cobraron ni un penal. Los árbitros también están presionados. Es como operar a tu viejo: si le erras, sos culpable. Cuando llegué dije: ‘llego, lo abrazo al árbitro y ya sabe lo que tiene que hacer’. Se ve que era ciego, sordo o mudo. Pero no tiraron nunca un centro. Je"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1821905874853523926&partner=&hide_thread=false Ramón “Wanchope” Abila, en @parenlamanok, sobre su paso por Barracas Central, la realidad de lo que le tocó vivir en el club y lo que sienten los árbitros cuando dirigen al “Guapo”.



«Lo que dice la gente es un mito. No me tiraron un centro, no hice un gol, no me cobraron… pic.twitter.com/txo6Md7iTQ — JS (@juegosimple__) August 9, 2024

Desde adentro, la observación es que no hay nada raro pero luego, a la hora de actuar, muchas veces se da lo contrario.

