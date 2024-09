Choque al Banco Nación de Rosario: Se diluye la teoría del crédito y crece la del loco

image.png

El choque contra el Banco Nación

El Chevrolet Corsa hizo un largo tramo por una zona peatonal y luego apuntó directamente contra los cajeros, donde no se encuentran los guardias, por lo que no hubo heridos. El vehículo chocó a una velocidad no tan excesiva. "El hombre lo hizo con la intención de destruir el banco, no iba a lastimar a nadie", analizó un empleado de una galería ubicada muy cerca de donde se produjo el choque.