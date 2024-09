Rosario: La Municipalidad lanza una campaña para prevenir el suicidio

"La deconstrucción de ideas rígidas ya nos permiten ver las cosas de otra manera", indicó y consideró que la raíz del velo que se ha soltado sobre quitarse la vida, proviene de un mito alimentado por la lectura de una obra cuyo protagonista se suicidaba.

En base a eso, propuso "que nos empecemos a preguntar si es verdad que hay un efecto contagio", a lo que respondió que "no es verdad, no hay científicamente evidencia de contagio, en cambio sí opera la referencia". Para ello, citó un ejemplo: "Si un chico en una secundaria se quita la vida, va a haber otros chicos que ante un malestar empiecen a tener esta idea. No es contagio, sino la fuerza de la referencia".

Los suicidios aumentan y fundamentalmente lo hacen en la población joven. Raspall comentó que muchos jóvenes, por su adicción a las drogas, o al juego, se vuelven deudores y complican su vida familiar."Deciden terminar con su vida para no seguir complicando la vida de su familia, porque son deudores de organizaciones narcos, y terminan a veces quitándole la vida a un familiar", explicó el edil.

image.png El suicidio es en todo el mundo una de las principales causas de muerte, más concretamente entre personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, que son las que más se quitan la vida.

Ayuda

Según el concejal, es necesario saber que "Si estás sufriendo siempre hay una ayuda que se puede buscar y saber que ese malestar es transitorio, necesitas a alguien que te ayude a transitarlo". A partir de lo adelantado, la Municipalidad está trabajando para poner en funcionamiento una "línea especializada en salud mental con contención y sensibilidad en nuestro campo".

Hasta el momento, Rosario cuenta con 53 centros de salud y guardias de hospitales municipales y provinciales en los que se puede recibir asistencia. Además, ante una urgencia se puede llamar al 107.

Consultado sobre lo que una persona puede hacer para ayudar a alguien que esté atravesando una situación de esta índole, dijo: "Creen que es el camino más sencillo o el único porque la vista puede nublarse mucho. Por eso, hay que estar y escuchar, no tanto decir".

Sobre esa línea, aseguró: "Preguntar cómo estás, consultar cómo ayudar, no minimizar el dolor del otro, no compararse con el otro", debido a que "la gente tiende a hacer comparaciones que son dañinas". Por ende, invitó a no prejuzgar ni considerar que un malestar puede justificarse o creer que una persona por determinadas características o circunstancias no puede padecer.

image.png La importancia de acompañar, de escuchar.

Por último, Raspall hizo énfasis sobre los familiares que sufrieron alguna pérdida de un ser querido por suicidio. "Muchos creen que deberían haber podido hacer más o se preguntan cómo no se dieron cuenta", precisó. En relación a ello, reconoció: "Lo cierto es que no siempre podemos, esos familiares se quedan con eso atorado, un dolor y una pena tan hondas y no siempre pueden ver tan claro esas señales de las que se hablan, incluso a veces, esas señales no están, esos pedidos de ayuda pueden ser explícitos y otras no".

