Fútbol gratis: Cómo ver las Eliminatorias Sudamericanas

La fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, te contamos como se juega la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas además por donde podrás ver cada partido por TV gratis, ya que depende del evento son los canales disponibles.

17:30hs (Arg.) – Colombia vs Argentina – TV: TyC Sports – Arena Sports 1 – Movistar +

18hs (Arg.) – Chile vs Bolivia – TV: Arena 1 Premium – Chilevisión

18hs (Arg.) – Ecuador vs Perú – TV: Arena 2 Premium – Premier Sport 1 – Movistar Deportes Perú

19hs (Arg.) – Venezuela vs Uruguay – TV: Arena 3 Premium – Gol Perú

21:30hs (Arg) – Brasil vs Paraguay – TV: Arena 2 Premium – Caracol TV

De esta manera podrás elegir por donde verlo y depende del canal serán los relatores, ya que hay señales de distintos países.

Actualmente el líder de las Eliminatorias Sudamericanas es Argentina con 18, lo sigue Uruguay con 14, Colombia con 13, Brasil 10, Venezuela 9, Ecuador 8 (hasta acá todos van derecho al mundial), Paraguay 6 (repechaje), Bolivia 6, Chile 5, Perú 3.

Cómo funciona la web para ver futbol gratis

Una vez que marcás el evento se abre un menú donde te da a elegir el canal que querés ver así podés seleccionar el relato que más te guste. Algunos eventos internacionales tienen canales de distintos países e idiomas. Ya cuando decidiste cual es el canal que querés ver, cliqueas un par de veces, se abren algunas páginas y volviendo a la inicial ya le das play y podés ver el evento.

Canales para ver fútbol gratis de todo el mundo

Si en el calendario diario no sale el evento que deseas ver, no te preocupes, tenés 71 canales deportivos de todo el mundo para que elijas y veas la programación en vivo. Así que si sabes en que canal transmiten tu evento ingresas y listo. Algunos canales son ESPN, que cuenta con las señales del 1 al 7, más el Premium y Deportes, así que la máxima señal deportiva del mundo tiene 9 canales. Edemas tenés todos los Fox Sports, TYC Sports, TNT Sports, Bein Sports, Gol TV, DAZN, TUDN, Sky Sports, etc. Estas son algunas de las señales en las que podrás disfrutar lo mejor del fútbol y de todos los deportes en vivo.

La web en cuestión es la siguiente: https://deporte-libre.top

Más notas en Golazo24

Andrés Fassi: "No tengas miedo Chiqui Tapia, no quiero ser presidente de AFA"

Voces a favor y en contra de Andrés Fassi

El Tren Valencia intenta asustar a la Scaloneta con el 5-0 del '93

Brasil es un desastre pero Dorival Júnior tiene un augurio que vé solo él