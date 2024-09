Voces a favor y en contra de Andrés Fassi

“Me comuniqué con el dirigente deportivo Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, para brindarle todo mi apoyo y solidaridad en este momento en el que se animó a expresar su hartazgo ante las malas prácticas en el fútbol argentino.”

Cabe recordar que ambos políticos se declararon en favor de las SAD, algo que muchos creen que la conferencia de prensa de Fassi fue para eso de forma encubierta.

Dirigente del interior en contra de Fassi

Además de las voces que apoyaron a Andrés Fassi están las otras que salieron a defenestrarlo, y en este caso es la declaración del presidente de un club del interior que milita en la Primera Nacional y que hace un par de temporadas consiguió el ascenso a la segunda división de forma polémica.

El hombre en cuestión es Ricardo Sastre, Presidente de Deportivo Madryn, y no solo atacó a Fassi por las SAD, fue más allá diciendo que Talleres fue ayudado por fallos arbitrales cuando ascendió desde el Argentino “A” a la Primera División de 2015 a 2017. Lo curioso es que este hombre preside una institución que consiguió el ascenso a la Primera Nacional con claras ayudas arbitrales hace un par de temporadas, solo alcanza con ver la final que le ganó a Racing de Córdoba con un arbitraje escandaloso.

image.png

Ricardo Sastre, el presidente de Deportivo Madryn que cargó contra Fassi.

Lo que dijo Sastre fue lo siguiente:

“Como presidente de una institución deportiva, me veo en la obligación de mencionar algo sobre esta pantomima a la que se asiste hoy en el fútbol argentino. Que no es más que otro capítulo en busca de instalar las Sociedades Anónimas, que no solo rechazaron los clubes, sino también la Justicia con un fallo en las últimas semanas. Los dichos del Presidente de Talleres responden a esa misma línea, a la de los empresarios que invierten dinero en los clubes, y dejan las instalaciones desoladas cuando se les ocurre levantar campamento”.

“Nada dijo esta persona sobre AFA y sus dirigentes, cuando su equipo pasó de jugar el Argentino A en 2015, a Primera División en 2017, momento en el que se pusieron en discusión algunos fallos arbitrales que se dieron paralelos al avance de su equipo en la tercera división del fútbol nacional”.

“Y no tiene que ver con que lo hayan ayudado o no a lograr esos dos ascensos en dos años, sino porque evidentemente cuando los resultados le son favorables, no se dice nada, ni se ataca a nadie”.

Además, agregó lo siguiente sobre el fallo de Merlos en el gol de Boca:

“Hoy, un fallo arbitral que se da en el partido de una competencia que se juega sin VAR, lo hace levantar la voz desemejante manera. ¿Y si la pelota hubiera salido en un ataque de su equipo? ¿Y si la historia era al revés como lo fue en algún momento en el argentino A?”.

Y cerró con lo siguiente:

“Tratemos de seguir aportando al crecimiento de nuestro fútbol, profundizando banderas como la federalización y la igualdad para cada rincón de nuestro país, y no de dividir con discusiones inertes que no conducen a ninguna parte, y que van variando de acuerdo a los resultados y las conveniencias propias”.

La bomba explotó y la guerra está instalada, de un lado los pro Tapia y clubes de los socios, del otro lado los que están cansados de las cosas raras de AFA, y también los pro SAD. Veremos cómo sigue la telenovela en este descolorido fútbol argentino.

Más notas en Golazo24

Brasil es un desastre pero Dorival Júnior tiene un augurio que vé solo él

Dura ridiculización a Chiquito Romero en los Martín Fierro

Pablo Gravellone pidió que echen a Merlos pero lo acusaron de "ensobrado"

El riesgo de Talleres por la audacia de Andrés Fassi es la venganza de Tapia