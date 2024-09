El riesgo de Talleres por la audacia de Andrés Fassi es la venganza de Tapia

Ahí aparece el temor del simpatizante de la 'T': que Fassi pueda encontrar refugio en México o en otros mercados donde tiene intereses comerciales vinculados al fútbol pero el club cordobés quede castigado por AFA.

Talleres, Fassi y el cordobesismo

Quienes en Córdoba critican a Andrés Fassi, lo acusan de no interesarle ganar torneos sino desarrollar jugadores cuyos derechos federativos y comerciales pueda transferir: comprar barato y vender caro. El ejemplo que utilizan en ese caso son las ventas de Rodrigo Garro y Ramón Sosa, dos jugadores que eran pilares de Talleres, los cuales podría haber 'aguantado' y no lo hizo. El gran tema de Fassi fue que tampoco buscó reemplazos para esos talentos. Eso afectó en forma negativa la capacidad competitiva de Talleres. Entonces, cuando él dice en la conferencia de prensa que Talleres podría haber ganado por esfuerzo propio el partido a Boca Juniors, es cierto pero Fassi no hizo mucho al respecto.

También es cierto ¿cuánto tiempo podría haberlos aguantado en una Argentina que paga menos que Paraguay a un jugador de fútbol profesional? Es la realidad de la economía argentina. Muy difícil hoy día ganar dinero con el fútbol en la recesión que condiciona las finanzas de los clubes en general. La diferencia está en quiénes tienen espalda financiera para armar la 'bicicleta' (el caso de River Plate, muy endeudado pero con capacidad para refinanciar su pasivo) y Talleres, donde Fassi no arriesga dinero sino que pretende embolsarlo, lo cual no está mal pero es una condición que se contradice con la audacia de los dichos de Fassi.

Embed La conferencia de prensa de Andrés Fassi marcará un antes y un después en nuestro fútbol. No recuerdo un antecedente como tal, de un dirigente argentino hablándole directamente y de esta forma, al presidente de la AFA. Es un espectáculo. — Pablo Chucrel (@pablochucrel_99) September 9, 2024

Embed "Fassi":

Por el mensaje del presidente de Talleres para Claudio Tapia pic.twitter.com/32PZzB52iv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 9, 2024

Embed Andrés Fassi, contra CHIQUI TAPIA y la gestión de AFA, en rueda de prensa:



“Chiqui Tapia, te vengo pidiendo hace más de año y medio a juntarnos. Me fui un domingo y no me recibiste. Tampoco me recibiste ni el lunes ni el martes. Y el miercóles me tuve que volver a Córdoba.… pic.twitter.com/8JLFJ6ObSy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2024

Algunos cuestionan la complicidad del periodismo local con Andrés Fassi pero también es cierto preguntarse si criticando a Fassi no es simpatizar con Tapia y Pablo Toviggino y eso es peor no sólo para Córdoba. En cuanto al camino del medio, hoy y ahora, es arriesgado y no cuenta con muchos fans. La contradenuncia de Andrés Merlos, respaldado por allegados a Tapia como Maximiliano Levy, no permiten una 3ra. posición.

En lo personal creo que esto terminará mal para el hincha de Talleres, ya que las represalias de Tapia para con la institución cordobesa serán grandes, si River descendió a la “B” por lo desafiante que fue Pasarella con Grondona miren si Tapia no va a aplastar a Talleres.

El problema será que Talleres terminará descendiendo a la larga o a la corta, y el responsable será Fassi, un hombre que solo quiere transformar el fútbol argentino en clubes SAD, ese es el motivo verdadero de esta desafiante conferencia de prensa, pero Talleres quedará solo, Fassi se irá al exterior, donde tiene sus negocios, y Talleres volverá al barro. Su gente reaccionará tarde y se dará cuenta del engaño de su presidente cuando el nombre del club vuelva a nombrarse en el ascenso.

