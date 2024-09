Memoria rara de Doble Amarilla sobre Andrés Fassi y no de los 148 días de Andrés Merlos

La Comisión Disciplinaria de la FMF sancionó a Fassi con una multa económica y con la inhabilitación por 4 meses porque "increpó y se dirigió irrespetuosamente hacia el cuerpo arbitral".

Fassi fue suspendido por 30 días por el Tribunal de Disciplina de AFA tras increpar al árbitro en la derrota de Talleres ante Central Córdoba, donde el conjunto 'tallarín' finalizó con 1 jugador menos por la expulsión de Christian Oliva sobre el final del primer tiempo.

El máximo dirigente de la 'T' fue castigado por no haber efectuado su descargo cuando fue convocado por el organismo del fútbol argentino. (...)".

merlos.png Andrés Merlos.

Desastre de Andrés Merlos

Urgente24 ya ha criticado en el pasado a Andrés Fassi por cuestiones relacionadas con su gestión en Talleres de Córdoba, y descree que sea una disputa entre 'buenos' vs. 'malos' sino entre gente muy difícil. O sea que en Golazo24 no habrá memoria selectiva.

Ya que Doble Amarilla menciona el año 2014, importante recordar que Andrés Merlos estuvo suspendido por AFA desde noviembre 2014 hasta abril 2015, o sea durante 148 días, como árbitro de 1ra. División por pésimo desempeño.

De aquellos días, un recorte del diario La Nación, con la firma de Alejandro Casar González:

"El regreso de Pehuajó, adonde fue invitado a dirigir una semifinal de la liga local, no fue el que Andrés Merlos esperaba. Sabía que su nombre estaba en todos lados por su polémico arbitraje en la cancha de Lanús, el viernes por la noche. Pero nunca pensó que ayer Miguel Scime, máximo responsable de la formación arbitral, le anunciaría que la AFA lo había suspendido por tiempo indeterminado. La reacción condenatoria encerró sugestiva celeridad. El castigo implica que el árbitro mendocino tampoco integrará la lista de nuevos jueces internacionales que hoy la AFA le propondrá a la FIFA. Allí sí estarán Jorge Baliño y Darío Herrera.

La decisión de apartar a Merlos del staff arbitral "fue decisión del presidente de la AFA", según contó Scime en Radio América. "Merlos se responsabilizó de lo ocurrido, alegó que perdió el control emocional", añadió Scime. Y completó: "Fue un error garrafal. Un árbitro de elite debía haber superado esa pseudopresión de los jugadores y dar por terminado el partido".

No sólo Scime se desmarcó en público de su (todavía) empleado. Guillermo Marconi, secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra), también: "No tenemos argumentos para defender a Merlos. Es una suspensión grave porque desde el punto de vista arbitral fue un hecho grave. Lo que pasó no tiene defensa. ¿Qué pasa si Lanús gana el campeonato por un punto? Ha producido una conmoción deportiva", dijo Marconi en ESPN Radio.

Daniel Angelici, presidente de Boca, aportó lo suyo: "No soy de hablar de los árbitros ni cuando me benefician ni cuando me perjudican, pero esto es demasiado. Si fuese por mí, Merlos no dirige más. Ya tendría el telegrama de despido si fuese empleado de mis empresas", señaló a la agencia Télam. Además, pidió una sanción "ejemplificadora".

En sus últimas declaraciones antes del castigo, Merlos había justificado su tarea en el estadio granate: "Seguiré teniendo partidos excelentes y me seguiré equivocando, porque convivimos con el error", dijo Merlos a la FM Del Sol, de Pehuajó. Al parecer, las palabras del árbitro no habrían caído bien en los pasillos de la AFA y fueron un agravante para determinar la suspensión.

Lo que le ocurrió a Merlos remite a otros dos árbitros que fueron castigados luego de malas actuaciones y nunca más volvieron al ruedo. En 2007, la AFA indemnizó a Daniel Giménez con $ 300,000 luego de sancionarlo durante 90 días por su actuación en una polémica final para ascender a primera entre San Martín (San Juan) y Huracán. En 2009 le tocó a Gabriel Brazenas, quien dirigió la final del Clausura de aquel año que Vélez le ganó con un gol polémico a Huracán. Brazenas no volvió a dirigir nunca más.

La nota grotesca del affaire Merlos la aportó Julio Grondona (hijo), presidente de Arsenal. Después de aconsejarle al árbitro "que busque apoyo psicológico, porque le va a venir muy bien para su futuro si sigue con su carrera en el arbitraje", el directivo anticipó en Radio América que el club del Viaducto "pedirá que se revea el resultado, ya que después del 3er. gol no se sacó del medio". Grondona continuó: "Lo hablé con FIFA y, reglamentariamente, me dieron la razón. Igualmente, queremos ver qué dice la AFA y esperemos que se expida rápidamente".

Quien le respondió rápidamente a Grondona hijo fue su vicepresidente primero, Miguel Silva, quien además es secretario general del comité ejecutivo de la AFA: "No vamos a hacer ninguna presentación porque no queremos levantar más polvareda", anticipó Silva.

Al hablar con los directivos de la AFA, Merlos se escudó en un tema emocional para justificar sus malas decisiones en la cancha de Lanús (según trascendió, sus asistentes Sergio Viola y Yamil Bonfá le habrían aconsejado que terminara el partido después del 2-2 convertido por Diego González). Sin embargo, su polémico trabajo en Lanús podría ser un argumento de peso para quienes proponen un cambio en la dirección del arbitraje en el fútbol argentino. Desde hace tiempo está instalada la posibilidad de que Miguel Scime deje su puesto y en su lugar regrese un viejo conocido: Francisco Lamolina."

Merlos volvió a dirigir en 1ra. División en abril 2015: Atlético de Rafaela y Temperley.

La AFA le había levantado la sanción en febrero 2015, cuando Merlos dirigió Douglas Haig de Pergamino vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (1ra. B Nacional).

Al pasar

Ya que estamos: curiosamente aquel día entre Lanús y Arsenal, también apareció el tema de un arma de fuego exhibida por alguien. Y la curiosa aclaración más tarde del entonces presidente de Lanús, Alejandro Marón, de que quien la portaba, Esteban Rodrigo Juárez, inspector de la Policía Federal colaborador ad-honorem de Lanús, le aclaró que su pistola estaba descargada.

---------------------------

Más contenido en Golazo24

Baja en la Selección Argentina: un futbolista quedó descartado "por precaución"

Cómo ver gratis el partido de la Selección Argentina vs. Colombia

Rumbo a la gloria: el camino que le queda a Boca para ser campeón Copa Argentina

'Quico' Máximiliano Levy: El barrabrava amigo de Claudio Tapia