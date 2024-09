Vinicius, criticado en España, no la pega con Brasil

image.png Javier Tebas, presidente de La Liga, le salió al cruce a Vinicius Junior.

Luego de estas declaraciones Javier Tebas, Presidente de La Liga, le salió al cruce y lo trató de incoherente diciendo lo siguiente:

“Creo que, si miráis, veréis que sus declaraciones no coincidían del todo con lo que él mismo dice en la entrevista. Al mismo tiempo que decía que quizá no se debería plantear la Copa del Mundo, también estaba diciendo que España no es un país racista”.

“Saquemos lo que es incoherente y quedémonos con lo que es coherente: que España no es un país racista, y en eso coincido con Vinicius”.

De esta forma sus palabras empiezan a pagar el costo de atacar a todo un país cuando los inadaptados son unos pocos.

image.png Vinicius Junior no está teniendo el mejor rendimiento en Brasil.

Más problemas para Vinicius, Brasil no levanta

Los problemas de Vinicius Junior no solo le aparecen por hablar de más, sino por no hablar con las piernas dentro del rectángulo de juego, ya que fue uno de los más criticados por la prensa y el público brasileño, aduciendo que en Real Madrid su rendimiento es mucho mayor que en la selección de Brasil.

Con respecto a las críticas dijo lo siguiente:

“Sabemos la situación en la que estamos y queremos sacar a Brasil de esta situación a cualquier precio. Todos tienen que volver a casa y empezar a pensar en lo que podemos hacer para volver a jugar bien y ganar partidos con más facilidad. No podemos venir aquí y perder estos puntos y jugar como lo hicimos”

“Es un momento complicado. Tenemos que asimilar todas las críticas y volver lo más rápido posible para poner a Brasil en lo más alto”.

Veremos que sucede en el próximo mes con la doble fecha de eliminatorias y si empieza a dejar de hablar con la boca cosas “incoherentes” como dijo Tebas y lo hace con los pies, sino las cosas se le pondrán cada vez peor.

