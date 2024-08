Real Madrid: Sorpresiva publicación de Vinicius

Embed - Vinicius Jr. on Instagram: "REAL MADRID " View this post on Instagram A post shared by Vinicius Jr. (@vinijr)

Vinicius Junior y una sugerente pubicación.

El perjudicado por Mbappé

Es evidente que si un jugador entra otro tiene que salir. A veces se puede sacar a alguno que no es siempre titular, todos los equipos tienen algún puesto en el que no está definido un titular absoluto, y cuando llegan estrellas de la talla de Mbappé ese tipo de futbolistas son los que salen. Para eso Ancelotti tendría que haber modificado el sistema de juego, pero no quiso, y un jugador titular habitual deberá ir al banco.

El que pagará los platos rotos por la llegada de Kylian Mbappé será otro brasilero, Rodrygo Goes. Este jugador se podría haber acomodado al equipo arrancando desde más atrás como carrilero, pero para eso el DT tendría que haber cambiado de esquema y se negó, al menos para esta final con Atalanta, veremos si en un futuro ajusta las tuercas para que entre Rodrygo en el 11 inicial.

Más notas en Golazo24

La filosa cargada de Rodolfo D'Onofrio a Boca: "Date vuelta..."

De Néstor Ortigoza a Alejandro Tamer: ¿De San Lorenzo a SAD Lorenzo?

El precio que deberá pagar Boca para llevarse a Alan Velasco

Post Juegos Olímpicos, Julián Álvarez es medalla de bronce