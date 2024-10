Vinicius Tobias, ex Real Madrid, se tatuó a la hija de su novia pero no era el padre

“Como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un (examen) ADN y Maitê no es hija de Vinicius”, publicó Ingrid en sus historias. “Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”, continuó la influencer brasileña.

VINICIUSTOBIASEXREALMADRIDSETATUOALAHIJADESUNOVIAPERONOERASUPADREFOTO3.jpg Vinicius Tobias, exfutbolista del Real Madrid, se tatuó el nombre de una niña de su novia pero se confirmó que no era el padre.

¿Qué se sabe de la carrera futbolística de Vinicius Tobias?

Vinicius Tobias llegó al Real Madrid cedido por el Shakhtar Donetsk, club con el que tiene contrato hasta 2029. Durante su estancia en el equipo madrileño, jugó 61 partidos con el Real Madrid Castilla, donde brindó ocho asistencias. Sin embargo, en junio de 2024 regresó a Ucrania, donde continúa su carrera profesional.

Aunque aún no ha hecho declaraciones sobre el caso, el futbolista sigue enfocado en su carrera. Vinicius Tobias inició su trayectoria en el Inter de Porto Alegre antes de dar el salto al fútbol europeo. Si bien su paso por el Real Madrid fue corto, sigue siendo un jugador prometedor en la Liga Premier de Ucrania.

