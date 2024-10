Represas de Santa Cruz: Tras la amenaza china, hay fecha de reactivación y equipo de Santiago Caputo

El diario patagónico 'Tiempo Sur' había informado entonces que "en caso de que este documento no sea aprobado antes de octubre, la compañía china involucrada en el proyecto manifestó su intención de retirarse del país, lo que podría derivar en el cierre definitivo de la obra".

"Estamos de acuerdo que en caso de que en octubre no haya fecha de reactivación, se cierre la obra y terminar con esta incertidumbre", afirmó la UOCRA. Esto llevó a que los trabajadores de las represas se declararán en estado de alerta y movilización.

El Gobierno de Alberto Fernández volvió a bautizar en junio como "Presidente Dr. Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" a las represas que se construyen sobre el río Santa Cruz, anteriormente denominadas Cóndor Cliff y Barrancosa, respectivamente. Buscan que el 15 de enero, reinicien los trabajo de construcción de las represas de Santa Cruz.

Cambio de estrategia del equipo de Santiago Caputo

Todo ello llevó a un cambio de estrategia. Es que la posición de la gestión de Enarsa de Juan Carlos Doncel Jones y Rigoberto Mejía Aravena, que asumieron a principios de año con el respaldo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era que el consorcio contratista debía retomar los trabajos mediante la inyección de fondos propios, encapsulando además reclamos del pasado vinculados a readecuaciones de costos y redeterminación de precios del proyecto incial. Pero la UTE Gezhouba-Eling se opuso porque primero pretende que se ordenen administrativamente esos desacuerdos cruzados antes de reactivar los trabajos en la provincia patagónica.

Y ante esa imposibilidad de acercar posiciones, el proyecto quedó en un punto muerto desde hace casi un año.

En cambio, la gestión de Socas, experto financiero avalado por Santiago Caputo y por el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a negociar de manera integral parte de cabos sueltos con la intención de acelerar la reactivación de los trabajos.

"Se percibe un cambio de tesitura en los nuevos interlocutores de Enarsa. Las negociaciones estaban prácticamente empantanadas, pero parece que Socas llegó con la clara instrucción de reactivar la construcción de las represas", dijo una fuente consultada por el sitio 'EconoJournal'.

Con Santiago Caputo hay respaldo político

Cabe mencionar que la nueva conducción de Enarsa, designada directamente por Santiago Caputo, al ser una de las personas con más poder del gobierno de Javier Milei, cuenta con un mayor respaldo político y la instrucción expresa de destrabar ese conflicto con China.

image.png Sergio Viana es un ex ejecutivo de Techint con más de 20 años de experiencia en el segmento de construcción de grandes proyectos de infraestructura.

Incluso en el plano local, la negociación es relevante también en lo político porque fortalecería la relación entre la Casa Rosada y Claudio Vidal, gobernador de la provincia que alberga las represas en cuestión y que alineó a los diputados santacruceños con el oficialismo en varias de las votaciones claves que enfrentó en Ejecutivo en el Congreso.

Como fuere, para reiniciar los trabajo el 15 de enero, las partes deberían firmar la Adenda XII a más tardar el 30 de noviembre. Y luego, el gobierno de Javier Milei deberá solicitar formalmente (con respaldo de Enarsa y de la UTE a cargo del proyecto) el desembolso Nº 7 por unos US$500 millones del crédito sindicado por un consorcio de bancos como China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

El primer paso sería así acercar a las partes en cuanto a readecuación presupuestaria equivalente a unos 500 millones que reclama la UTE por el encarecimiento de la obra por fallas en el proyecto de ingeniería diseñado por Enarsa (deslizamientos del sueño rompieron parte de la estructura civil de una de las dos represas) y por la redeterminación de precios con relación al programa de desarrollo original.

"Es difícil hablar de cifras, pero lo importante es que lo que se negocie ahora permite la reactivación y finalización de la obra. Lo peor que nos puede pasar es arrancar y frenar de nuevo", explican.

Uno de los puntos prioritarios que tendrá Viana es revisar esos números. La nueva conducción que encabeza Socas incluso prevé contratar una consultora privada para evaluar alternativas técnico-económicas para conectar a las represas con el Sistema de Interconexión (SADI), dado que el contrato con Gezhouba-Eling prevé sólo el tendido de una línea de 500 kV hasta la estación transformadora de Santa Cruz.

Algo extraño, si se tiene en cuenta que Enarsa es accionista con un 50% del capital social de Transener, la principal transportista de energía del país, que podría realizar ese estudio...

