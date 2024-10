20 definiciones de Luis Caputo: Del cepo cambiario no se toca a los delincuentes opositores

"Lo que se llama el ancla fiscal es el corazón del modelo. Por eso la oposición intenta quebrarlo. Intenta pasar leyes que generen gastos sin pasar ninguna contrapartida de financiamiento, como han hecho en el caso de las universidades. Claramente, está destinado a disparar al corazón del modelo, que es lo que genera el equilibrio macro y los resultados que estamos viendo. Reflejan que el rumbo es el correcto. La inflación para abajo. Estamos eliminando ese flagelo que es para la gente. La inflación es el impuesto más regresivo y el que más impacta en el que menos tiene, que no se puede cubrir. La economía se está recuperando. Se empiezan a ver los frutos de las políticas que hemos tomado."

La oposición

" El 65% de la población sabe que son unos delincuentes impresentables. Ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y burros (N. de la R.: los referentes opositores). No hay forma de que vuelvan por las buenas. Su única opción es torpedear, tirarte abajo".

Ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y burros (N. de la R.: los referentes opositores). No hay forma de que vuelvan por las buenas. Su única opción es torpedear, tirarte abajo". "Esta mujer" (N. de la R.: Cristina Fernández de Kirchner). " No queremos saber nada con esta mujer . Ya saben la calaña que son. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Y los que aún no se dieron cuenta se van a dar cuenta de que las cosas que hacen son para entorpecer la gestión".

. Ya saben la calaña que son. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Y los que aún no se dieron cuenta se van a dar cuenta de que las cosas que hacen son para entorpecer la gestión". " La única opción que tienen para volver es torpedear, tirarte a vos abajo . ¿Qué hacen? Eligen temas que ellos imaginan, con lógica, son sensibles para la gente: jubilaciones, universidades, pero contra la evidencia empírica no es tan fácil ir".

. ¿Qué hacen? Eligen temas que ellos imaginan, con lógica, son sensibles para la gente: jubilaciones, universidades, pero contra la evidencia empírica no es tan fácil ir". "Me cuesta entender a la gente que pueda estar en contra de lo que estamos haciendo. No hay nada más tonto que ir en contra de la evidencia empírica. Arranqué esta charla pidiéndole a la gente que cerrara los ojos, se ubicara en noviembre de 2023 y luego los abriera para darse cuenta que se encontraba en octubre de 2024. Les conté que no había déficit fiscal ni déficit cuasifiscal, no había emisión monetaria en la Argentina, había superávit comercial, de cuenta corriente y energético, no había piquetes, se desregularon cosas y denunciaron abusos, vicios y curros. ¿Quién podría haber imaginado que esta iba a ser la situación 10 meses después? Que hoy realmente alguien pueda criticar lo que se hizo, como mínimo suena sesgado."

caputo kon.jpg El ministro de Economia, Luis Caputo, saluda a Fabián Kon, Director de IDEA y CEO del Grupo Galicia. Foto IDEA / NA.

El conflicto universitario

"Tenemos un Presidente que no cede ante esas presiones, creen que el Presidente no sabe que si nos ponemos a hablar de las jubilaciones y las universidades pierde imagen. No le importa nada las encuestas, entre 2 y 3 pitos, más cerca de 3 pitos".

"La oposición busca temas sensibles para instalar cuestiones que no son ciertas. Por ejemplo, que estamos en contra de la universidad pública. Eso no es cierto. O que queremos arancelarla. Lo único que nosotros estamos diciendo es que sabemos que hay despilfarros, por no decir curros, entonces los queremos auditar. Es la plata de la gente, no es nuestra. El sentido común dice que hay que auditarlo. Y es también nuestra obligación. Por otro lado les pedimos de mínima que, si son legisladores, den el ejemplo y cumplan la ley."

"La ley dice que no se puede presentar ninguna partida que no esté en el presupuesto sin un financiamiento asociado a eso. No es lo que hicieron los legisladores. La excusa de que es un 0,14 del PIB es una excusa sonsa. No tiene nada que ver. Con el mismo criterio, mañana ponen otro que es 0,16, pasado otro de 0,40 y en un mes tenemos un punto y medio más de gasto que no sabemos cómo financiarlo. No es así."

Expectativas

"(...) en las charlas hago mucho enfoque en el tema de la casualidad y la causalidad. Les digo “muchachos, a la Argentina no le fue mal por 100 años de casualidad. A la Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal”. Ahora las está haciendo bien. Pasó de ser el peor alumno a ser el mejor. Hay que entender, para combatir ese escepticismo, que ahora no hay razón para que te vaya mal porque estás haciendo las cosas bien. No es una casualidad antes y no es una casualidad ahora. La parte que nosotros explicamos del plan y por qué las cosas pasan es justamente para combatir ese escepticismo que después de tantos años tenemos los argentinos. ¿Cuántas veces habrás escuchado ‘esta es la Argentina, ya la vi’? No, ésta no la viste. No la vio nadie. La Argentina nunca tuvo un Presidente con la convicción de ir a un orden macro por decisión política. No me digan que la vieron porque no pasó nunca. Yo tengo 60 años y nunca la vi."

"Depende de la iniciativa de cada sector. Hay un montón de sectores que nos pueden dar sorpresas como la inteligencia artificial. El sector automotriz está creciendo a dígitos elevadísimos. El último mes 15% de crecimiento, 42% con respecto al año anterior. Por supuesto, el agro siempre va a ser un motor. Pero creo que principalmente, entre lo nuevo, todo lo relacionado con energía y minería va a ser un boom. Va a haber un boom energético en la Argentina de acá a unos 4 años sin duda."

"A San Martín seguro que sus amigos lo veían como un demente cuando planteó que iba a cruzar Los Andes, pero sentía que tenía que hacerlo".

"El blanqueo viene mejor de lo que se esperaba. Ha duplicado en el cash el blanqueo que hizo Mauricio Macri. Creo que eso va a dar también un impulso a la economía. El objetivo del blanqueo no es recaudatorio, sino que reactive la economía, de que esos dólares salgan a la calle y la gente los use. Aprovecho para decirle a los comerciantes que ya pueden facturar en dólares tranquilamente. La gente puede sacar sus dólares y empezar a usarlos. El RIGI viene espectacular. El Presidente es un semáforo de atracción de las inversiones. Hay casi US$50.000 millones en inversiones y lo único que hacemos es ver inversiones de la economía real. Estamos en un cambio histórico, no tengo la más mínima duda. Ojalá todos, en particular los locales, así lo vean y lo puedan aprovechar".

