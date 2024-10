Explota la interna en el "Cantando 2024": Qué famosa se sintió traicionada por el canal

"Flor de la V dijo: 'Me van a convocar a mí, seguro que lo hago yo'. Pero no la llamaron, no la convocaron, no la registraron", explicó Brey con total contundencia. "Flor de la V dijo: 'Me van a convocar a mí, seguro que lo hago yo'. Pero no la llamaron, no la convocaron, no la registraron", explicó Brey con total contundencia.