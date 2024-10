El Cantando 2024 se va a pique y nadie quiere agarrarlo: Quién se negó a tomar el mando

En esa misma línea, otro seguidor aplaudió la postura del periodista: "¿Quién va a agarrar ese fracaso? Por fin algo inteligente hizo Ángel", dejando en claro que el público no tiene esperanzas en la recuperación del programa.

Ahora bien, el reemplazo de Flor Peña por Fer Dente durante su ausencia no fue suficiente para revertir la crisis del programa. Dente, un artista querido y respetado por muchos, no logró conquistar a la audiencia ni hacer despegar los números del rating. Tras la vuelta de Peña, el panorama no cambió, los números siguen en rojo y el interés del público parece desvanecerse. A pesar de los esfuerzos por revitalizar el formato, la fórmula no logra cautivar, y la gente simplemente no conecta con el contenido.

El perfil @ratingtvargg reveló las cifras de audiencia del show y dejó a varios asombrados, dado que en la emisión del lunes 14/10 no hubo eliminación, arrancó con 2.3 puntos a las 22:04 y se sostuvo en 3.0 durante varios minutos. Finalmente cerró con 2.2 puntos.

En resumen, la situación del Cantando 2024 es crítica. La producción intenta a manotazos de ahogado salvar el ciclo, pero todo indica que, al menos por ahora, no hay redención posible. ¿Podrá el programa remontar antes de su inevitable final? Pronto se verá.

--------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Nuevo mayorista arrasa con ofertas en cuidado personal y perfumes

La serie de Netflix con pocos capítulos que se volvió tendencia

"El Gran Premio de la Cocina" vuelve y Carina Zampini ya tiene su reemplazo

La nueva función de Mercado Pago que llama la atención de todos