Nuevo mayorista arrasa con ofertas en cuidado personal y perfumes

Así también, "La Mayor" ofrece descuentos importantes en maquillaje. Por ejemplo, Maybelline New York y Revlon tienen promociones con hasta un 35% de descuento en productos seleccionados, mientras que la línea Dorothy Gray ofrece un 25% de descuento. Y de cara al verano, no faltan los protectores solares y productos antimosquitos, como los populares repelentes OFF, que también forman parte de los beneficios.

Embed - La Mayor on Instagram: "¡Activá el recordatorio! Te invitamos a celebrar con nosotros esta GRAN APERTURA. Acompañanos el próximo lunes 14 de octubre, de 17 a 20hs, y aprovechá ofertas exclusivas, sorteos y mucho más! ¿Nos vemos ahí? #LaMayor #LaMayorZN #Cosmética #Ofertas #MejorPrecio #Perfumeria #Fragancias #Perfumes" View this post on Instagram A post shared by La Mayor (@la.mayor)

La clave del éxito de esta nueva tienda mayorista parece estar en su capacidad para ofrecer una amplia gama de productos con descuentos atractivos y opciones de pago flexibles. Así, quienes decidan acercarse al local físico o visitar su página web, tendrán la posibilidad de elegir entre cientos de promociones que se ajustan a los distintos bolsillos.

En resumen, "La Mayor" se perfila como una excelente opción para quienes buscan ahorrar en productos de uso cotidiano, con el plus de una experiencia de compra que combina comodidad, precios competitivos y una gran variedad de ofertas.

