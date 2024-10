Flor de la V: De defensora a acusada por discriminación

Su indignación se centró en la percepción de discriminación implícita en las palabras de Flor, considerando que estos comentarios, aunque quizás no malintencionados, podían ser dañinos. Además, lamentó que, en lugar de una discusión constructiva, la mesa se riera de la situación: "Me parece discriminatorio, horrible. Encima toda la mesa se caga de la risa. Tengo la buena suerte de no tener problemas con mi cuerpo; si fuese una persona muy insegura, estos comentarios no suman", aseguró.

No obstante, como si todo lo dicho anteriormente fuera poco, para agregar un toque picante a su crítica, Ochoa concluyó con un dardo envenenado hacia "Intrusos": "Por suerte fue en ese programa que no rebota nada".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MrSebastianMora/status/1842260257751318673?t=URz6wplvT7xJOD3OW1BUAw&s=03&partner=&hide_thread=false "ES TALENTOSA LA GORDA" AH! PERO DEL CUERPO AJENO NO SE HABLA, NO ES CIERTO FLORCHU? #intrusos #Cantando2024 pic.twitter.com/8f3v77nVIF — Sebastian (@MrSebastianMora) October 4, 2024

Asimismo, las reacciones en X fueron rápidas y contundentes, llenando la plataforma de mensajes que respaldaban a Ochoa. Un usuaria llamada, @Rachel_1959, manifestó: "De su cuerpo no se habla, es nefasta Dios mío". @Beatriz73090180, por su parte, se sumó a la crítica: "¿Es talentosa la gorda? ¿Es talentosa la Ochoa? ¿Por qué en femenino? ¿Perdió la memoria de dónde salió?".

Estos comentarios reflejan una creciente sensibilidad hacia el lenguaje que se utiliza en la televisión, especialmente en un entorno donde la imagen y la autoaceptación son temas delicados.

No obstante, lo que resulta interesante en esta situación es el doble estándar que parece regir en el mundo del espectáculo. Flor de la V ha sido, en varias ocasiones, una defensora de los cuerpos diversos y ha manifestado su descontento cuando se critica la apariencia de otros. Sin embargo, en esta ocasión, ella misma se ubicó en el centro de la polémica. Esta contradicción subraya un fenómeno común en la cultura mediática: un día los ídolos son venerados, y al siguiente, se convierten en objeto de críticas y memes.

Aunque el comentario de Flor no parecía tener mala intención, la forma en que se expresó reveló una falta de atención a cómo las palabras pueden impactar a otros. En un entorno donde la aceptación y la diversidad son cada vez más valoradas, la responsabilidad de los comunicadores es mayor. La posibilidad de ofender, incluso sin querer, es un riesgo constante que debe ser considerado.

