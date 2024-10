Flor de la V fue al hueso y la ligó TN: "Ahora no hacen más noticias, hacen espectáculos"

Pero la cosa no quedó ahí. La presentadora aprovechó para lanzar una crítica fulminante contra un canal de noticias en particular. "Yo me enteré de todo porque estuve mirando TN. Porque ahora no hace más noticias, hacen espectáculos, es TN espectáculos", disparó sin pelos en la lengua. Y como si fuera poco, remató: "Estuvieron informando bastante de ese tema y no de otras cosas más trascendentes, pero bueno…"