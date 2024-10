En La Rioja, Quintela le expropió 4.749 hectáreas a Ramón Díaz por agua y turismo

image.png

Si bien la zona donde se ubican los inmuebles del actual entrenador de Corinthians de Brasil es árida y hay poca agua, los recursos hídricos de esos terrenos no sería potable. El periodista Nicolás González dialogó con La Nación+ e informó que un amigo de Díaz (entrevistado por él) dijo que el agua del campo es salada, por lo que no es potable y tampoco se puede usar para cultivos. Incluso, esta fuente detalló que en determinadas zonas el agua es termal, pero no con la temperatura suficiente para realizar un emprendimiento turístico.