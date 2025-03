Elon Musk aterroriza la Administración federal en rol de killer de Trump

Según una declaración jurada de Colin O'Brien, jefe de seguridad del Instituto, alrededor de las 14:30, 3 automóviles llegaron con hombres que se presentaron en la sede de USIP.

Kevin Simpson, empleado de Inter-Con, la empresa contratista que gestionaba la seguridad del edificio hasta que el Sr. O'Brien rescindió el contrato, les abrió el acceso al vestíbulo. No obstante, el Sr. Simpson conservaba una llave física. Según el Sr. O'Brien, Derrick Hanna, vicepresidente de Inter-Con, afirmó que la empresa había recibido amenazas de perder todos sus contratos gubernamentales si no cooperaba y dejaba entrar a Doge .

El abogado de USIP llamó entonces al Departamento de Policía de Washington D. C. para denunciar un allanamiento. Mientras tanto, el Sr. O'Brien cerró electrónicamente todas las puertas interiores del edificio. La tregua se resolvió cuando la policía, aparentemente siguiendo las recomendaciones de Ed Martin, fiscal federal interino de Trump para el Distrito de Columbia, obligó al Sr. O'Brien y a sus colegas a abrir, antes de escoltarlos fuera de las instalaciones. Al día siguiente, el sitio web del instituto estaba fuera de servicio y su señalización había sido retirada de su sede. Los 400 empleados de la organización, muchos de ellos trabajando en zonas de conflicto, se encuentran ahora en una situación de incertidumbre.

En los últimos 2 meses, Dogecoin ha arrasado con el gobierno federal. Ya ha arrasado un departamento entero, USAID, la agencia de ayuda estadounidense. En otros, ha desatado el caos con despidos repentinos y cambios de rumbo igualmente abruptos por órdenes judiciales. Casi en todos los ámbitos, con sus correos electrónicos amenazantes, despidos masivos y su acaparamiento de información gubernamental confidencial, Dogecoin ha provocado algo cercano al pánico entre los funcionarios públicos. "Han generado confusión, miedo y repugnancia en toda la fuerza laboral federal", afirma Max Stier, de Partnership for Public Service, una organización benéfica que trabaja para mejorar el gobierno. ¿Es esto una parte necesaria de una transición hacia un gobierno más eficiente, o hay algo más en juego?

No cabe duda de que el gobierno necesita cambiar. «La reforma es absolutamente necesaria tanto a nivel micro como macro», afirma Steve Goodrich, consultor con décadas de experiencia en el sector público. Los informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) enumeran un fracaso tras otro. Y el historial del Sr. Musk en el sector privado está repleto de éxitos en la reducción de costes y la rápida consecución de objetivos aparentemente imposibles. Parte de su mantra es que las únicas reglas inquebrantables son las leyes de la física.

Cuando se planteó por primera vez la propuesta de DOGE, pocos predijeron que definiría tan rápidamente el segundo mandato de Trump. Después de todo, no sería la primera vez que un Presidente republicano contratara a un empresario para reformar el gobierno. En 1982, Ronald Reagan también se comprometió a "drenar el pantano". Creó la Comisión Grace, dirigida por Joseph Peter Grace, un industrial químico. El grupo de Grace prometió ahorrar US$ 424 000 millones en gastos en 3 años, una cifra no mucho menor en relación con la economía que la promesa de Musk de recortar US$ 1 billón en 1 año. La mayoría de las recomendaciones de Grace no dieron resultados.

reagan y joseph peter grace.jpg Ronald Reagan y Joseph Peter Grace, el empresario que iba a recortar el gasto público estadounidense.

Velocidad ridícula

La planificación de algo mucho más drástico bajo el gobierno de Trump parece haber comenzado incluso antes de las elecciones. En un podcast reciente, el senador Ted Cruz recordó una reunión con Musk en septiembre u octubre, donde el multimillonario tecnológico afirmó querer "el inicio de sesión para cada computadora" del gobierno. Para cuando Trump asumió el cargo el 20/01, ya existía un plan claro. Mediante una orden ejecutiva, Trump integró DOGE en una organización ya existente, el Servicio Digital de Estados Unidos ( USDS ), y le otorgó el mandato de acceder a cualquier sistema informático del gobierno .

Con esto, los nuevos empleados del Sr. Musk —casi todos jóvenes ingenieros de software— se pusieron manos a la obra. Llevan sudaderas con capucha, llevan varios teléfonos y fuman sobres de nicotina Zyn. Algunos han estado durmiendo en las oficinas de la Administración de Servicios Generales. Los funcionarios de carrera los conocen como las "Ratas Almizcleras" o "los Bobs" (por los consultores de la película de culto "Office Space"). El más joven, Edward Coristine, apodado "Big Balls", tiene solo 19 años y, según Reuters, dirigió una empresa que brindaba soporte técnico a una red de ciberdelincuencia.

El Sr. Musk afirma que no cree que "nada haya sido tan transparente jamás", pero DOGE ha mantenido el hermetismo desde el principio. Sus empleados ocultaron sus nombres en las agencias a las que llegaron. Durante varias semanas, los abogados del gobierno declararon a los jueces que desconocían quién era el administrador formalmente a cargo de DOGE . A finales de febrero, cedieron y nombraron a Amy Gleason, exempleada del USDS , como administradora interina. Sin embargo, en una declaración jurada del 19 de marzo, la Sra. Gleason admitió que nadie le reporta y que DOGE aún no tiene un organigrama.

DOGE parece estar dirigido directamente por el Sr. Musk y por sus colaboradores de confianza en el ámbito empresarial, como Steve Davis, un antiguo colaborador suyo. El Sr. Trump declaró ante el Congreso el 4 de marzo que DOGE está "dirigido por Elon Musk". El Sr. Musk parece haber abandonado casi por completo sus otros trabajos y ha estado durmiendo en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca. Allí tiene una oficina donde, al parecer, ha instalado un ordenador para videojuegos con un gran monitor curvo.

El alcance de la ambición del Sr. Musk quedó claro una semana después de la investidura, cuando casi todos los empleados federales recibieron un correo electrónico ofreciendo una "renuncia diferida". Se titulaba "bifurcación en el camino", la frase que Musk usó cuando asumió el control de Twitter en 2022. Desde entonces, decenas de miles de empleados gubernamentales "en período de prueba" han sido despedidos, solo para ser reincorporados después de que los jueces dictaminaran que la Oficina de Administración de Personal ( OPM ), el departamento de recursos humanos del gobierno federal , se había excedido en su autoridad. Muchos de ellos ya han regresado.

Sin embargo, el trabajo de DOGE ha ido mucho más allá de recortar personal. Sus empleados también han obtenido información gubernamental. En febrero, cuando USAID fue, en palabras del Sr. Musk, "enviada a la trituradora de madera", los reclutas de DOGE intentaban tomar el control del sistema central de pagos del Tesoro para detener sus pagos a contratistas. En las semanas posteriores, han intentado, con distintos grados de éxito, acceder a datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social y el Departamento de Trabajo, entre otros. El 20 de marzo, el Sr. Trump firmó una orden ejecutiva que refuerza su capacidad para hacerlo, aunque los litigios continúan.

Parte del esfuerzo por optimizar la eficiencia ha sido ridículo. Tras un despido masivo temprano de trabajadores en período de prueba en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NSA), que gestiona las armas nucleares de Estados Unidos, la agencia se vio obligada a emitir un memorando a nivel nacional para obtener sus datos de contacto y rogarles que regresaran. Los trabajadores de DOGE que llevaron a cabo el despido aparentemente no habían pensado en solicitar direcciones de correo electrónico personales antes de cortar las gubernamentales. En otro lío, los nombres de agentes de la CIA recientemente reclutados se enviaron en un correo electrónico no clasificado a la OPM después de que DOGE solicitara los datos de todos los empleados en período de prueba. Sus nombres podrían ahora ser conocidos no solo por DOGE , sino también por el gobierno chino.

¿A qué se debe todo esto? El Sr. Musk aún no está recortando mucho el déficit presupuestario. Los salarios de los funcionarios públicos representan solo alrededor del 5% del gasto federal. Despedir a los agentes del IRS , en particular, podría costar una fortuna en impuestos no recaudados. Otros recortes han afectado a la investigación científica y las licencias de software. Sin duda, algunos de estos recortes necesitaban recortes, pero han sido indiscriminados.

skynews-elon-musk-us_6835305.jpg

Súper pesado

En cuanto a la eficiencia, es difícil verla. "No he hecho más que apagar incendios durante 6 semanas", dice un abogado del gobierno. Los psiquiatras del Departamento de Asuntos de Veteranos ahora imparten terapia en oficinas diáfanas y concurridas porque ya no pueden teletrabajar. Los guardabosques tienen que rogar para que les permitan comprar gasolina. Un buzón al que se les ha ordenado a los trabajadores que envíen agendas semanales está lleno. Los trabajadores están furiosos. Un empleado del Tesoro que votó por Trump 3 veces describe a Musk como "el anticristo literal".

Existen enormes conflictos de intereses aquí, señala Don Moynihan, de la Escuela Ford de Políticas Públicas de Michigan. Después de todo, las empresas de Musk se han enfrentado a investigaciones de casi todos los reguladores federales que el multimillonario está desmantelando. Sin embargo, el profesor Moynihan añade que la estafa no explica el DOGE . Incluso con Trump grabando un anuncio gratuito de Tesla en el jardín de la Casa Blanca; el secretario de Comercio promocionando sus acciones en directo ; y quienes vandalizaron los Teslas amenazados con la deportación a El Salvador, el valor de mercado de Tesla se ha desplomado.

En su entrevista con el Sr. Cruz, el jefe de Tesla describió su trabajo como "reprogramar Matrix". Expuso una teoría conspirativa según la cual grandes sumas de dinero del gobierno se envían mediante "máquinas mágicas de hacer dinero" a organizaciones benéficas de izquierda cuyos líderes "compran aviones y casas y... viven como reyes".

Lo que queda se utiliza para sobornar a extranjeros para que se muden a Estados Unidos. "Mediante el fraude de prestaciones sociales, los demócratas han logrado atraer y retener a un gran número de inmigrantes ilegales y comprar votantes", afirmó. Supuestamente, unos 20 millones de personas se han repartido en estados clave para manipular las elecciones. El problema obvio es que esto es un disparate. Por ejemplo, los US$ 1.900 millones que, según el Sr. Musk, se enviaron personalmente a Stacey Abrams, una política demócrata de Georgia, se gastaron en proyectos de energía renovable.

Modo loco

Grover Norquist, un activista conservador, dijo una vez que quería reducir el Estado "al tamaño que pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera". Media docena de empleados federales entrevistados por The Economist han citado la misma frase para explicar lo que creen que es lo que está haciendo Musk. Grover Norquist, un activista conservador, dijo una vez que quería reducir el Estado "al tamaño que pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera". Media docena de empleados federales entrevistados por The Economist han citado la misma frase para explicar lo que creen que es lo que está haciendo Musk.

Por ejemplo, ha despedido a la Administración del Seguro Social, ordenando el cierre de docenas de sus oficinas físicas y amenazando con eliminar sus líneas telefónicas de ayuda. Es poco probable que esto detenga el fraude, pero podría significar que menos personas con derecho a prestaciones las soliciten. Algunos creen que el plan final es reemplazar a la mayoría de los trabajadores con una IA, y que esto explica por qué DOGE está recopilando tantos datos confidenciales.

Una cosa que es segura es que el Sr. Musk está centralizando el poder para lograr cosas que de otro modo podrían ser bloqueadas por el Congreso o los tribunales.

La demolición de USAID por parte de DOGE logró un objetivo de larga data del Sr. Trump de reducir el dinero enviado a países extranjeros, y aunque un tribunal ahora ha dictaminado que probablemente era inconstitucional, será difícil reconstruir la agencia.

Los tribunales simplemente no están preparados para revertir este tipo de tácticas de tierra arrasada, argumenta Anna Bower, de Lawfare, un sitio web especializado en noticias judiciales. De igual manera, recortar las subvenciones a las universidades puede perjudicar áreas como la investigación del cáncer, pero al poner ese poder directamente en manos del presidente, el Sr. Musk ha ayudado al Sr. Trump a imponer su voluntad en instituciones como la Universidad de Columbia.

El poder de realizar recortes repentinos le otorga a Trump una enorme influencia. Los congresistas republicanos, quienes supuestamente controlan el Presupuesto, ahora tienen que llamar a Musk y pedirle que revierta los recortes en sus distritos.

En un tuit publicado el 7 de marzo, Tom Cole, representante de Oklahoma, anunció que estaba "encantado de anunciar que ha prevalecido el sentido común" tras colaborar con DOGE para revertir los cierres de oficinas planeados en su distrito. 2 días antes, Musk se reunió con congresistas republicanos y les entregó su número de teléfono móvil. La posibilidad de recortes selectivos es algo que los congresistas republicanos deben considerar antes de expresar ideas desleales.

Esto se traduce en una alteración del orden constitucional estadounidense sin precedentes desde la presidencia de Nixon, si no antes. Es posible que se agote. El Sr. Musk ya ha comenzado a chocar con miembros del gabinete, algunos de los cuales no ven con buenos ojos que se usurpe su autoridad.

Las encuestas sugieren que el multimillonario es mucho menos popular que su jefe. Dejando de lado la adquisición de USIP , hay indicios de una retirada táctica. La mayoría de los recortes, al menos ahora, son nominalmente "recomendados" por DOGE , en lugar de ser ordenados directamente. La presión sobre el grupo no hará más que aumentar en los próximos meses, afirma la Sra. Bower, a medida que los litigios compliquen al gobierno y el descubrimiento revele más sobre lo que DOGE trama. Todo esto podría condenar al fracaso el trabajo de hombres menos influyentes. Pero con sus negocios, el Sr. Musk ha desafiado a los pesimistas. Si su proyecto en el gobierno tiene éxito, podría lograr mucho. Si eso beneficiaría a USA es otra cuestión .

tesla vandalismo.jpeg Vandalismo contra un Tesla.

Trump blinda a Musk: Es un delito de odio criticarlo

La administración municipal de Washington DC -capital federal estadounidense- intenta adaptarse a las prioridades de la Casa Blanca, y presiona desde la reducción de grafitis hasta la eliminación de los murales callejeros. La novedad es que, según la Policía: los vándalos acusados de escribir grafitis contra Elon Musk en los parabrisas de Tesla serían procesados por delitos de odio.

Comunicado de prensa del Departamento de Policía Metropolitano: «Los sospechosos escribieron mensajes de odio político en los vehículos Tesla de las víctimas y luego huyeron del lugar. El Departamento de Policía Metropolitana está investigando estos delitos por posible motivación de odio o prejuicio».

El documento fue acompañado de imágenes de cámaras de seguridad de un hombre y una mujer, quienes siguen prófugos.

Los incidentes se relacionaron con escribir en las ventanillas de los Tesla, no con hacer estallar automóviles: por eso para algunos fue exagerada la reacción policial.

El supuesto discurso de odio consistía en frases irónicas pintadas en los Tesla tales como

"¡Acabemos con el Estado administrativo! ¡Compra un Tesla!",

"Me gusta lo que hace Musk",

"¡Vamos, Doge! Apoyo que Musk destruya el Departamento de Educación",

"Pregúntame por mi apoyo a los nazis",

"Amo a Musk y odio al Gobierno Federal".

No se permite dañar el coche de otra persona, sin importar el eslogan ni lo fácil que sea limpiarlo con Windex (tal como hizo al menos una de las víctimas). Y es ilegal y destructivo todo el tema. Cualquier gobierno local debe proteger la propiedad privada, más allá de quién sea el fabricante del vehículo.

Sin embargo... ¿discurso de odio? El debate está abierto.

Vandalismo es una cosa, Discurso de Odio es otra, explicó la web Politico.com/

“Me resultaría difícil comprender cómo un grafiti contra Elon Musk constituiría discriminación por afiliación política”, afirmó Michael Selmi, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Arizona y experto en Derecho Antidiscriminatorio.

tesla vandalismo 2.webp Vandalismo contra un Tesla.

Las denuncias por prejuicios políticos también son extremadamente raras. Si bien las estadísticas policiales muestran docenas de denuncias anuales de presuntos delitos por prejuicios relacionados con la raza, la sexualidad o la etnia, solo ha habido 1 denuncia por afiliación política en los últimos 4 años en USA. Ocurrió en 2022 después de que un conductor de Uber supuestamente se negara a llevar a un pasajero al Capitol Hill Club alegando que era un establecimiento republicano. La negativa provocó un altercado entre el conductor y el pasajero, según un informe policial. No hubo arrestos.

¿Por qué hacer ahora un gran espectáculo investigando el etiquetado de Tesla como un posible delito de odio en lugar de un acto de destrucción de propiedad privada? Ambos son delitos.

Durante la campaña electoral, Trump prometió "tomar el control" de Washington DC. La representante republicana de Colorado, Lauren Boebert, sugirió esta semana que el Partido Republicano podría cambiar el nombre del lugar a "Distrito de América".

En ese contexto, los líderes electos de la ciudad se han esforzado por apaciguar al Presidente. Por ejemplo, se eliminó el mural callejero de Black Lives Matter que enfureció a Trump en 2020 y que fue objetivo de la legislación republicana esta primavera (boreal). El gobierno municipal ha adoptado las prioridades presidenciales en torno a eliminar los campamentos de personas sin hogar. Y la policía de Washington D. C. ayudó a agentes de DOGE a entrar a la sede del USIP.

Sin embargo, convertir el vandalismo de los Tesla en una cuestión de Estado, ex complicado.

El director del FBI calificó el vandalismo de un Tesla como terrorismo doméstico.

Donald Trump ha sugerido enviar a los responsables a la cárcel de Nayib Bukele en El Salvador.

Washington DC se vuelve progresivamente menos autónoma.

