Elon Musk integra xAI y X en megafusión de US$ 45.000 millones

Elon Musk adquirió su propia plataforma X (ex-Twitter) a través de su empresa de inteligencia artificial xAI por US$ 45.000 millones, fusionando ambas compañías para combinar datos, modelos computacionales y talento. La transacción, realizada íntegramente en acciones, valoró a xAI en US$ 80.000 millones e incluyó US$ 12.000 millones en deuda, según The Wall Street Journal.