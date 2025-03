En Santa Fe, el olor es a "m...da": Una cooperativa peor que la de Vanrell

Ahora que 'el Bigote' Raúl Acosta está tan mal de salud, no podemos lograr que él escriba acerca de aquel almuerzo en el Jockey Club de Rosario (Provincia de Santa Fe), con el abogado 'Mágico', defensor de presos muy complicados, incluyendo algún famoso asesinado, dicen, por orden del que reclamaba 2 'entregas mejicaneadas'. El abogado, en confianza, disparó a quemarropa: "¿Vos me vas a decir que unos tipos en ojotas desde una celda, a los que a veces hay que hacerles firmar entintando un dedo pulgar porque no saben escribir van a gestionar US$ 400 millones anuales de forma tan 'limpia' que no hay quilombo? No me jodan... esto se maneja mucho más arriba que ellos... ". Días atrás, visitando su Rosario, Marcelo López Masía escribió acerca del PUS (Partido Único Santafecino), una definición del periodista volcado a la política, Carlos del Frade -'el Bigote' siempre habló bien de él, igual que de López Masía-, para describir a la mafia que gestionó durante años la Provincia autodenominada "Invencible". El infatigable Germán de los Santos, a quien también conocí por consejo de 'el Bigote', realizó una investigación notable para el diario La Nación, que actualiza la vigencia del PUS. En definitiva, aquella 'cooperativa' que gobernó el Litoral en los años '80, y que se hizo famosa por el vicegobernador, Antonio Vanrell, fue reemplazada por otras asociaciones peores. Aún cuando Marcelo Sain es considerado un mal ministro de Seguridad provincial, lo cierto es que durante su gestión comenzó a hablarse de los pactos criminales 'cruzados', que es lo que irrumpe en el texto de De los Santos. No hay democracia verdadera si esos influyentes tenebrosos permanecen manejando 'los hilos' de una sociedad. En definitiva, no hay que sorprenderse por la vigencia de Los Monos, Los Menores y otros delincuentes, cuando existen asociaciones casi institucionales de corrupción y 'lavado', con acceso a los poderes republicanos. Horacio Rodríguez Larreta dice que en Ciudad de Buenos Aires "hay olor a pis". Entonces en Santa Fe hay "olor a m...da". Vayamos a algunos fragmentos de la investigación de Germán de los Santos.