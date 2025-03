Luis Caputo en versión Juan Carlos Pugliese: salió a calmar el "verde" y le subió el dólar cripto

La nota con Majul tuvo un momento de confusión y por ello debió ser corregida por el propio presidente de la Nación quien se comunicó con el conductor cuando el programa estaba al aire.

Como excusa, Luis reconoció: “yo no sé nada de Economía”.

Redrado: “los importadores están duplicando sus operaciones”

“Si vos manejás la mesa de dólares del Banco Central y ves que los importadores empiezan a multiplicar los montos de lo que piden debés ponerles un freno. Han perdido en diez días US$ 1.600 millones, esto no puede seguir” dijo el ex presidente del BCRA en “La Mirada”, el programa de Roberto García en Canal 26.

martin redrado.jpg Martín Redrado, ex presidente del Banco Central

"Existen instrumentos de mercado para frenar la sangría. Si el hombre de campo entiende que podría existir una devaluación, no va a vender sus cosechas. Va a desensillar hasta que aclare”.

Hay que ampliar el blanqueo. Salieron ya US$ 20.000 millones del colchón pero quedan 10 ó 15 veces más aún guardados. Sería una forma de conseguir fondos para pasar esta transición.