Texas aprueba su reserva de bitcoins y Donald Trump firma su DNU

La propuesta requiere que los activos elegibles tengan una capitalización de mercado promedio mínima de US$ 500.000 millones. Además, autoriza al contralor a comprar, vender y mantener estos activos según lo considere necesario.

La iniciativa también detalla aspectos operativos:

permite al contralor contratar custodios calificados para un almacenamiento en frío seguro;

acepta donaciones para el fondo y

autoriza mover temporalmente fondos de reserva a la Tesorería del Estado si fuese necesario para la administración de efectivo.

Si el proyecto de ley se aprueba con el apoyo de 2/3, entrará en vigor inmediatamente. De lo contrario, su implementación está programada para el 01/09/2025.

Con solo 3 pasos pendientes, Texas está cerca de un hito legislativo. La aprobación del SB 21 podría cambiar la forma en que los estados manejan sus reservas. El respaldo mayoritario en el Senado indica un apoyo sólido. Ahora, la Cámara Baja tiene la palabra.

La crítica

Acerca de la crítica al Estado acumulando criptomonedas, el cofundador de Solana, Anatoly Yakovenko, insistió en que preferiría que no hubiera una reserva de criptomonedas en USA, citando los riesgos para la descentralización si un gobierno estuviera a cargo.

El 06/03, Yakovenko publicó en X el orden de sus preferencias con respecto a una reserva estadounidense de criptomonedas. El cofundador de Solana posteó que su preferencia sería no tener ninguna reserva porque poner al gobierno a cargo puede hacer que la descentralización “falle”.

Pero si no se pudiera evitar que la Reserva Federal atesorase criptomonedas, Yakovenko dijo que su preferencia era que los estados mantuvieran sus propias reservas de criptomonedas, tal como hará Texas.

El cofundador de Solana incluyó una 3ra. preferencia: imponer requisitos objetivamente mensurables a los tokens que se incluirán en una reserva nacional.

Dijo que los requisitos podrían incluso construirse de tal manera que solo Bitcoin cumpla con los estándares actuales. Sin embargo, deberían estar "justificados racionalmente", y agregó que si hubiera un objetivo, "el ecosistema Solana lo logrará".

Los comentarios se hicieron en respuesta a informes que citaban fuentes anónimas que decían que Ripple había propuesto que Solana se incluyera en la reserva de criptomonedas de Trump para que la inclusión de XRP "pareciera más legítima".

Cuando se le preguntó en las redes sociales si los representantes de Solana habían propuesto que SOL se incluyera en la reserva nacional de criptomonedas, Yakovenko negó estar involucrado. “¿Qué es un representante de Solana? En este punto, honestamente es como decir un representante de Bitcoin. Nadie me preguntó y yo no lo propuse”, escribió.

De manera similar, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, negó tener conocimiento de que el token de Cardano fuera incluido en la reserva antes del anuncio de Trump. Hoskinson dijo en un video del 05/03 que nadie les había hablado sobre la inclusión de ADA. Hoskinson también dijo que ningún representante de Cardano había recibido una invitación a la mesa redonda sobre criptomonedas de la Casa Blanca.

Donald Trump

El presidente de USA, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva (equivalente a DNU) que crea una 'Reserva Estratégica de Bitcoin' y una 'Acumulación de Activos Digitales', las cuales utilizarán inicialmente criptomonedas confiscadas en casos penales del gobierno.

“Hace apenas unos minutos, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin”, anunció el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks, en un posteo en X del 07/03.

“La Reserva se capitalizará con Bitcoin propiedad del gobierno federal que fue confiscado como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles”, agregó.

Además, una hoja informativa del 06/03 de la Casa Blanca informó que la orden también establece una “reserva de activos digitales de USA”, que según Sacks estaría compuesta por criptomonedas distintas de Bitcoin.

Según la Orden Ejecutiva:

Dentro de los 30 días, todas las agencias gubernamentales deben transferir los BTC confiscados a la Reserva Estratégica de Bitcoin.

Todos los demás activos digitales se transferirán a la Reserva de Activos Digitales de los Estados Unidos.

Las agencias deben revisar e informar sus tenencias de activos digitales dentro del mismo plazo.

La senadora Cynthia Lummis, una destacada defensora de las criptomonedas en el Capitolio, dio la bienvenida a la Orden Ejecutiva y dijo: “Nos estamos convirtiendo en la capital mundial del bitcoin y de los activos digitales”.

Confusión

Sacks dijo que la reserva de Bitcoin equivale a “un Fort Knox digital para la criptomoneda” y que USA no vendería ningún Bitcoin depositado en su reserva.

“Se mantendrá como reserva de valor”, añadió.

La Casa Blanca dijo que los Bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro se destinarían a la reserva, y otras agencias federales “evaluarán su autoridad legal” para transferir cualquier Bitcoin que posean a la reserva.

Luego, los secretarios del Tesoro y de Comercio elaborarían “estrategias neutrales en términos presupuestarios” para comprar más Bitcoin para la reserva, “siempre que esas estrategias no impongan costos incrementales a los contribuyentes estadounidenses”.

Sin embargo, Sacks agregó que el gobierno no compraría criptomonedas adicionales para las reservas "más allá de las obtenidas mediante procedimientos de decomiso", y el secretario del Tesoro "puede determinar estrategias para una administración responsable, incluidas posibles ventas" de las reservas.

Otra confusión: el 03/03, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la reserva de criptomonedas incluiría XRP, Solana y Cardano.

Más tarde agregó que Ether y Bitcoin serían “el corazón” de la reserva.

Los datos de Arkham Intelligence muestran que el gobierno de USA no tiene ningún XRP, SOL o ADA entre los US$ 18.280 millones en criptomonedas bajo su control.

Su mayor tenencia es de 198.109 bitcoins, por un valor de US$ 17.870 millones. Sus tenencias de ETH equivalen a US$ 119 millones, la de Tether a US$ 122 millones.

Sin embargo, Sacks afirmó que nunca se había realizado una auditoría completa de las tenencias de criptomonedas del gobierno, y la última orden de Trump "ordena una contabilidad completa de las tenencias de activos digitales del gobierno federal".

