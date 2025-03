Pésimo Morón: Sigue cobrando 'Tasa por Covid-19' (La Matanza y Lomas, otros abusos)

En 2024, Morón recaudó más de $5.000 millones en concepto de tasas sobre los créditos otorgados por el banco estatal, principalmente a través de la 'Tasa por Servicio Inspección Seguridad e Higiene'. Con una alícuota del 7,5% sobre los ingresos de cada sucursal, este tributo contrasta fuertemente con el 0,42% que aplica, por ejemplo, el municipio de Tres de Febrero.

En Lomas de Zamora, la carga fiscal tampoco es menor. Además de una tasa mínima de $32 millones por sucursal en concepto de Inspección, Seguridad e Higiene, se cobra un tributo especial para los cajeros automáticos: $3,3 millones por hasta 3 máquinas y $1.075.000 adicionales por cada una extra.

Un caso insólito ocurrió allí en 2018, cuando un banco solo por abrir una sucursal en el centro de Lomas de Zamora tuvo que pagar $46 millones, sin tener medida del volumen de negocio de la sucursal. Por este caso se inició una acción judicial a causa del costo de la tasa, que hasta el día de hoy se cursa en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Luján y una curiosa 'tasa ambiental'

Otro caso llamativo ocurre en Luján, donde el municipio considera que la actividad bancaria es "contaminante" y le impone la 'Tasa por Servicios de Protección Ambiental'. La tasa se dispuso por ordenanza en 2024 y es del 1,5% de los ingresos mensuales de cada sucursal. En promedio, en enero de 2025 cada sucursal pagó $5.100.000.

Por esta tasa, las entidades ABA y ADEBA iniciaron una acción judicial en septiembre de 2024 ya que pudieron demostrar que las sucursales bancarias no son agentes contaminantes del ambiente por su actividad en las sucursales y no generan tampoco volúmenes relevantes de residuos. Es importante destacar que la Municipalidad de Luján no aportó elementos que justifiquen el cobro de la tasa.

