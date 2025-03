Preocupación en el canal de Edenor: Explotó el generador de A24 y evacuaron el edificio

A las 16:42 aproximadamente regresó el vivo. "Ya superados los problemas técnicos que tuvimos estamos acá cumpliendo con el aire en A24", afirmó Gabriel Ziblat, reemplazante de Ortelli que está de licencia.

Los cortes de luz llegaron a la TV: Apagones en C5N y América TV

Los cortes de luz no cesan y ahora los damnificados fueron los canales de televisión. Tanto en C5N como en América TV ocurrieron repentinos apagones a las 14:23 mientras se encontraban al aire los ciclos De una e Intrusos de los respectivos canales.

En el caso de la señal de noticias, el corte se dio en medio de una entrevista telefónica con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, con quien dialogaban acerca del brutal temporal que está azotando a Bahía Blanca y que ya se cobró dos víctimas fatales confirmadas.

A la hora indicada anteriormente, todo quedó a oscuras y la comunicación con el funcionario se cortó. "Bueno, se acaba de apagar la luz en C5N pero seguimos al aire", indicó Lucía Trujillo tras el susto inicial.

Acto seguido, la transmisión exhibió una placa de "Alerta" y los conductores junto a sus panelistas abordaron nuevamente el tópico del temporal, aunque sin imágenes desde el estudio.

Recién a las 14:47 el programa volvió a salir desde el recinto, aunque ninguno de los periodistas hizo mención de si la luz regresó antes o no.

Por otro lado, el magazine se encontraba en medio de su segmento Escandalones y, casi como si estuviera guionado, el apagón se suscitó justo en el preciso momento en el que Adrián Pallares estaba por hacer una revelación.

"¿Estamos al aire?", se preguntó Rodrigo Lussich, quien luego acotó: "Qué desgracia".

Visiblemente descolocados por lo inesperado de la situación, los conductores decidieron mandar el envío a una breve tanta para reacomodarse.

A las 14:33 el programa volvió al aire con normalidad, aunque Pallares comentó: "Nada que no esté pasando en todo el país y de lo que no nos tenemos que acostumbrar, señores. No podemos pagar lo que pagamos y que nos corten la luz todo el tiempo".

