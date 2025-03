Marcelo no quiso elegir a Messi como el mejor, pero tampoco a Cristiano Ronaldo

Marcelo: "Yo creo que no hay uno mejor de la historia"

La conversación entre David Broncano y Marcelo se dio de la siguiente manera:

DB: "Es que Messi, claro, al ser el mejor de la historia..."

M: "¿Eh? A ver, yo creo que no hay uno mejor de la historia"

DB: "Sí, sí..."

M: "A ver, elegir uno mejor de la historia... ¿Y los que han jugado antes también? Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff... ¿no?"

Marcelo no eligió a Messi, aunque no por elegir a Cristiano Ronaldo.

image.png CR7 - Leo Messi

El brasileño se mantuvo al margen porque reconoció la grandeza de esos otros cracks que deslumbraron en otras épocas y también han marcado la historia del fútbol.

Marcelo: "Somos unos afortunados"

Sin embargo, Broncano volvió a insistir sobre el tema, y le preguntó si Cristiano Ronaldo no admiraba lo que hacía su par argentino en aquellos tiempos en que ambos maravillaban en el Madrid y el Barcelona.

"Somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi. Porque las comparaciones no me gustan, pero hay que decir lo que los dos son increíbles. Y yo he tenido la suerte de ser parte de esto", sostuvo el ex futbolista, que se retiró a principios de 2025 tras un último paso como jugador del Fluminense (fue parte del Flu campeón de la Copa Libertadores 2023, en donde venció en la final a Boca Juniors).

image.png Marcelo dio sus últimos suspiros en una cancha con la camiseta del Flu

"Hubo una época que era jodido porque Messi metía dos, Cristiano iba y tenía que meter tres. Cristiano metía tres, Messi tenía que meter cuatro. Hemos visto eso en directo. Hemos disfrutado muchísimo. Mucha gente quiere comparar pero se olvida de disfrutar esto", sentenció el ex Verdeamarelha.

