Regalan entradas porque Lionel Messi no juega: MLS, no lo entenderías

Los jueguitos de Lionel Messi con una pelota de fútbol americano: regresa la MLS Lionel Messi, la estrella de Inter Miami

Lionel Messi no está en el equipo titular que se mide ante el Dynamo. Mascherano puso en cancha a otros nombres de peso que tiene en su equipo, como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Mientras tanto, el argentino no solo no está la alineación titular, sino que directamente no viajó a jugar este partido.